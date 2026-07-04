ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους

Κλιμάκωση της δράσης μπροστά στο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη | Στο Δημόσιο και στο Εμπόριο η απεργιακή σκυτάλη

Με απεργίες και κινητοποιήσεις μια σειρά κλάδοι δίνουν απάντηση στην εγκληματική πολιτική του κέρδους που προωθούν η κυβέρνηση και η συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση, κλιμακώνοντας τη δράση τους μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, οι εμποροϋπάλληλοι και οι ρετσινάδες της Εύβοιας (βλ. σελ. 25) παίρνουν τις επόμενες μέρες τη σκυτάλη από τις απεργίες σε Κατασκευές, Τουρισμό και Τρόφιμα - Ποτά, με τους χώρους δουλειάς να είναι «καζάνια που βράζουν» από τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων για τις θυσίες δίχως τέλος για τα κέρδη των ομίλων.

Συνδικάτα και Ομοσπονδίες είναι «στο πόδι» οργανώνοντας την κινητοποίηση σε όλη τη χώρα, ώστε να βρει αγωνιστική διέξοδο η αγανάκτηση, να μην εγκλωβιστούν οι εργαζόμενοι στην αναμονή και στις ψευδαισθήσεις που καλλιεργούν η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα, να μην υποταχθούν στα καλέσματα για «σταθερότητα» στο ξεζούμισμα για τα κέρδη των ομίλων και τους πολέμους τους.

Οι απεργίες και οι κινητοποιήσεις αποτελούν μαχητική κλιμάκωση μπροστά στη ΔΕΘ, εκεί που η κυβέρνηση της ΝΔ, η σοσιαλδημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της και όλοι οι επίδοξοι κυβερνητικοί μνηστήρες θα στήσουν τα προεκλογικά «μπαλκόνια» τους για να παρουσιάσουν τα «κοστολογημένα προγράμματα» τσακίσματος του λαού και απλόχερης στήριξης του κεφαλαίου.





Απέναντι σε αυτήν την προσπάθεια, που θέλει τον λαό «θεατή», να «μασάει» υποσχέσεις, θα βρεθούν η εργατική τάξη με τα Συνδικάτα της, οι αυτοαπασχολούμενοι με τις Ενώσεις τους, οι αγρότες με τους Συλλόγους και την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, οι φοιτητές. Θα είναι το οργανωμένο εργατικό - λαϊκό κίνημα, το ίδιο που τα τελευταία χρόνια με κάθε μεγάλο και μικρό αγώνα έφερε στην επιφάνεια το ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης και της πολιτικής της.

Εκεί στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, όπου οι επίδοξοι «σωτήρες» θα δώσουν για άλλη μια φορά διαπιστευτήρια υποταγής στα «θέλω» του κεφαλαίου, εκεί όπου θα επιβεβαιώσουν με κάθε τρόπο την πρόσδεσή τους σε ΝΑΤΟ - ΕΕ, εκεί θα νιώσουν την καυτή ανάσα του μαχητικού εργατικού κινήματος, που όλο αυτό το διάστημα συγκρούεται οργανωμένα με τα κέρδη και την εκμετάλλευση, βαδίζοντας στον δρόμο της ανατροπής.

Στον δρόμο οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο στις 14 Ιούλη με στάση εργασίας, μαζί με τους φοιτητές

Η συνταγματική αναθεώρηση είναι αιτία ξεσηκωμού για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, που την Τρίτη 14 Ιούλη κατεβαίνουν σε στάση εργασίας από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ., με την απεργιακή συγκέντρωση να πραγματοποιείται στις 12 μ. στα Προπύλαια, μαζί με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, και θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή.

Με την κυβέρνηση να επιχειρεί σαν τον κλέφτη να φέρει τις αλλαγές στο Σύνταγμα, για να θωρακίσει ακόμα καλύτερα το σάπιο και εχθρικό για τον λαό κράτος, να το κάνει ακόμα πιο φιλικό για τα κέρδη των ομίλων. Ξεχωρίζει μεταξύ άλλων η αναθεώρηση του άρθρου 103 για την άρση της μονιμότητας και για απολύσεις στο Δημόσιο, του άρθρου 16 για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, και του άρθρου 79 ώστε να μπαίνουν συνταγματικοί «κόφτες» στις κοινωνικές δαπάνες.





«Θέλουν, με λίγα λόγια, οι ανάγκες του λαού να θεωρούνται "κόστος" και "δημοσιονομικός κίνδυνος", την ώρα που θα ματώνουμε για να βγαίνουν τα δυσθεώρητα πλεονάσματα, οι φοροαπαλλαγές του κεφαλαίου, οι ΝΑΤΟικές δαπάνες και η συμμετοχή της χώρας στους βάρβαρους πολέμους», τονίζεται στο απεργιακό κάλεσμα, με τηστηννα καλεί σε ξεσηκωμό.

«Δεν θα περάσει», διαμηνύουν και σημειώνουν πως η στόχευση είναι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο να είναι με όλο και λιγότερα δικαιώματα, ενώ η μονιμότητα και η εξέλιξή τους να κρίνονται με κριτήριο αν προωθούν τους εκάστοτε αντιλαϊκούς κυβερνητικούς στόχους, π.χ. την επιχειρηματική λειτουργία των νοσοκομείων και των πανεπιστημίων, την παράδοση υπηρεσιών και ελεγκτικών μηχανισμών σε ιδιώτες, τη λειτουργία του κράτους με βάση το κόστος και το κέρδος και όχι τις λαϊκές ανάγκες.

Εμπόριο: «Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές» θα διαδηλώσουν απεργιακά στις 19 Ιούλη

Με σημείο αιχμής τη διεκδίκηση για την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας απεργούν οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο την Κυριακή 19 Ιούλη, μία ακόμα μέρα που αντί να ξεκουράζονται η εργοδοσία τούς καλεί να ξεροσταλιάζουν στα καταστήματα για τα κέρδη της.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα έχει οριστεί στις 10.30 π.μ. (Σταδίου και Αιόλου). Ηδη αποφάσεις στο πλαίσιο του απεργιακού καλέσματος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ) και του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας έχουν πάρει τα επιχειρησιακά σωματεία σε ΙΚΕΑ, «Praktiker» και «Notos», παίρνοντας τη σκυτάλη από τις κινητοποιήσεις κόντρα στα σχέδια της εργοδοσίας να πετάξει δεκάδες εργαζόμενους στον δρόμο, μπροστά στο κλείσιμο του καταστήματος της Αιόλου στην Αθήνα.

«Την Κυριακή 19 Ιούλη τα καταστήματα, οι αποθήκες, τα σούπερ μάρκετ, τα εμπορικά κέντρα, τα πολυκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα να αδειάσουν από εργαζόμενους. Να ακουστεί μαζικά και δυνατά σε κάθε πόλη και εμπορικό δρόμο ότι δεν χαρίζουμε καμία Κυριακή στην εργοδοσία, δεν δεχόμαστε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με ωράρια - λάστιχο, χωρίς Συλλογική Σύμβαση, χωρίς αυξήσεις στους μισθούς μας, που τους εξαφανίζουν οι πολεμικές ανατιμήσεις και η ακρίβεια σε τρόφιμα, νοίκι, ρεύμα, καύσιμα από το πρώτο μισό του μήνα», σημειώνει η ΟΙΥΕ στο κάλεσμά της.

Στην απαίτηση των εργοδοτών για πιο φτηνή και «ευέλικτη» δουλειά η ΟΙΥΕ απαντά διεκδικώντας υπογραφή ΣΣΕ στον κλάδο και προβάλλει τα εξής αιτήματα, όπως αποτυπώνονται και στο σχέδιο Κλαδικής Σύμβασης: Κατοχύρωση της Κυριακής αργίας, αυξήσεις στους μισθούς, βασικός μισθός στα 1.000 ευρώ με προσαύξηση 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας, μείωση του εργάσιμου χρόνου, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, κατοχύρωση επιδομάτων.

«Στο πόδι» τα σωματεία

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας ήδη οργώνει τους χώρους δουλειάς και, στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Σάββατο 4 Ιούλη πραγματοποιεί παρέμβαση στο Ιλιον ενάντια στη «Λευκή Νύχτα» του δήμου, που θέλει τους εμποροϋπαλλήλους να δουλέψουν ήλιο με ήλιο, μέχρι εξάντλησης. Τη Δευτέρα 6 Ιούλη κλιμάκιο του Σωματείου μαζί με την Ομοσπονδία θα πραγματοποιήσει περιοδεία στα «Notos» στις 10 π.μ. και στα «Attica» στις 12 μ.

Στην Πάτρα θα γίνει σύσκεψη την Τετάρτη 8 Ιούλη, στις 8 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο, μετά από κάλεσμα του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Αχαΐας.