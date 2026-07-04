ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Σάββατο, στις 5 Σεπτέμβρη, διαδηλώνουμε μαζικά στη ΔΕΘ

Ούτε αναμονή ούτε ανοχή! Το δικαίωμά μας σε αξιοπρεπή ζωή και εργασία είναι αδιαπραγμάτευτο

Με σύνθημα «», παίρνει θέση και η(ΟΒΣΑ) μπροστά στοστιςΚαι απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στα Σωματεία, σε όλους τους μικρούς επαγγελματίες ναστο πλευρό των εργατών, των αγροτών, της νεολαίας, που αρνούνται να πληρώσουν ξανά τα σπασμένα, για τους σχεδιασμούς και τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων.

«Η φετινή Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα είναι μια ακόμα φιέστα υποσχέσεων και ψεύτικων προσδοκιών. Απορρίπτουμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί δεν αλλάζουν τη σημερινή ασφυκτική κατάσταση. Αντίθετα αφήνουν άθικτες τις πολιτικές που μας εξοντώνουν», σημειώνει.

Και δίνοντας απάντηση στις κάλπικες προσδοκίες, όπως για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, σημειώνει ότι «έχει ήδη καταργηθεί για τις ατομικές επιχειρήσεις αλλά πληρώνουμε περισσότερους φόρους, με νέα φορομπηχτικά μέτρα».

Για τη μείωση της τεκμαρτής φορολόγησης που η κυβέρνηση λέει ότι θα ξεκινήσει από το 2027, σημειώνει: «Μηδέν εις το πηλίκο. Το φοροχαράτσι του τεκμαρτού είναι συνδεδεμένο με τον βασικό μισθό, κάθε χρόνο αυξάνεται, ανεξάρτητα από τα δικά μας εισοδήματα. Φέτος, πληρώνουμε αυξημένη τεκμαρτή φορολογία, ενώ οι μισοί επαγγελματίες δηλώνουν μειωμένους τζίρους και εκτόξευση λειτουργικών εξόδων!».

Ανάμεσα στις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας βρίσκεται η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επίσης αφορολόγητο όριο στις 12.000, με προσαύξηση 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Καλεί σε μαζικοποίηση των Σωματείων με αγωνιστικές αποφάσεις και ταυτόχρονα απευθύνεται στους χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες να παραμερίσουν τις συμβιβασμένες ηγεσίες σε ΓΣΒΕΕ και ΕΣΕΕ που τους αφήνουν ανυπεράσπιστους στην επίθεση.

«Οι συνδικαλιστικές "ηγεσίες" των ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ έχουν πάψει από καιρό να μιλούν στο όνομα των χιλιάδων μικρών επαγγελματιών. Ακόμα τάζουν θέση στο "τραπέζι της ανάπτυξης", με δήθεν κατάλληλο μείγμα πολιτικής. Ομως όλοι ξέρουμε καλά ότι οι δικές μας μικρές επιχειρήσεις δεν ήταν ποτέ καλεσμένες στο φαγοπότι των προγραμμάτων, των επιδοτήσεων, των φοροαπαλλαγών. Τα δικαιώματά μας, οι ανάγκες μας ήταν πάντα μέρος του μενού, λίπασμα για την κερδοφορία των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των στρατηγικών επενδυτών», τονίζει.

Χορτάσαμε σωτήρες και διαμεσολαβητές

«Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμά μας να ζούμε με αξιοπρέπεια από την εργασία μας», αναφέρει αναδεικνύοντας ότι οι πολιτικές της ΝΔ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της ΕΕ είναι αυτές που έχουν φέρει τους βιοπαλαιστές στη σημερινή αδιέξοδη κατάσταση, γι' αυτό και χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή τους.

«Καλούμε κάθε σωματείο, κάθε επαγγελματία να πάρει θέση. Να μη μείνει μόνος του απέναντι στην εφορία, στις τράπεζες, στους servicers, στα χρέη, στα πρόστιμα, στις αυξήσεις στο ρεύμα και στα νοίκια, στην αναδουλειά. Η δύναμή μας βρίσκεται στην οργάνωση, στη συλλογική δράση, στη συμμαχία με τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τη νεολαία, με όλους όσοι πλήττονται από την ίδια πολιτική», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κάλεσμα.