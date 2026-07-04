Στη Βουλή φέρνει το θέμα το ΚΚΕ

Τις απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες για την ασφάλεια ναυτεργατών, επιβατών και κατοίκων στο λιμάνι της Ραφήνας από τις δρομολογήσεις των ακτοπλοϊκών πλοίων και τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις φέρνει στη Βουλή το ΚΚΕ, με Ερώτησή του προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το Κόμμα αναφέρεται στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο λιμάνι με ευθύνη της κυβέρνησης και του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), με την έγκριση των υφιστάμενων ακτοπλοϊκών δρομολογίων από το υπουργείο Ναυτιλίας. Μια κατάσταση που έχει οδηγήσει σε σοβαρή επιδείνωση τις συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών, και σε σημαντική αύξηση των κινδύνων για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Οι μειωμένες οργανικές θέσεις, η εντατικοποίηση της εργασίας, η συστηματική παραβίαση των ωρών εργασίας και ανάπαυσης, οι διανυκτερεύσεις πλοίων σε μη ασφαλή αγκυροβόλια εκτός του λιμένα Ραφήνας, καθώς και οι ανεπαρκείς λιμενικές υποδομές, συνθέτουν μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, των πληρωμάτων και των επιβατών. Ηδη μέσα σε αυτές τις συνθήκες και στους «αγώνες δρόμου» των πλοίων, μεταξύ των ανταγωνιζόμενων εταιρειών, σημειώθηκε ατύχημα όπου πλοίο προσέκρουσε στον λιμενοβραχίονα του λιμένα.

Ταυτόχρονα, οι επιλογές αυτές έχουν επιβαρύνει τη ζωή, την ασφάλεια και την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής και προκαλούν πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις στις υποστελεχωμένες υπάρχουσες λιμενικές υπηρεσίες. Η ανεξέλεγκτη πλέον κυκλοφορία στην περιοχή γύρω από το λιμάνι της Ραφήνας, με πολλαπλάσια οχήματα από αυτά που μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια και ανάμεσά τους βυτία με εύφλεκτα υλικά, εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, που εκτός από την πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον μπορεί να εξελιχθούν σε εγκληματικά δυστυχήματα, όπως αυτά στο Μάτι, στη Μάνδρα, στα Τέμπη, στη «Βιολάντα» κ.α.

«Η ευθύνη για όλα αυτά βαρύνει ακέραια τους εφοπλιστές και την κυβέρνηση, που στο όνομα της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου και του κυνηγιού του μέγιστου κέρδους θυσιάζουν τη ζωή των εργαζομένων», σημειώνεται στην Ερώτηση του Κόμματος.

Και τονίζεται ότι «παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των ναυτεργατικών σωματείων, που κλιμακώνουν τη δράση τους με απεργία, αλλά και των τοπικών φορέων, το υπουργείο δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ενώ πλησιάζουμε στην κορύφωση της θερινής περιόδου, κατά την οποία η επιβατική κίνηση και τα δρομολόγια θα αυξηθούν σημαντικά τις επόμενες μέρες.

Ο λαός της περιοχής, οι ναυτεργάτες, δεν έχουν την ανάγκη της προέκτασης των λιμενικών υποδομών και του Master Plan που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία της περιοχής και εξυπηρετούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα των λίγων. Εχουν ανάγκη από σύγχρονες, ασφαλείς λιμενικές υποδομές που θα εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής τους».

Με βάση τα παραπάνω, το ΚΚΕ απαιτεί μέτρα για να αυξηθούν οι οργανικές συνθέσεις των πλοίων, να σταματήσει η παραβίαση των ωρών εργασίας και ανάπαυσης των ναυτεργατών, να διασφαλιστεί η εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Επίσης να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που δημιουργούνται για τη ναυσιπλοΐα, τα πληρώματα, τους επιβάτες και τους κατοίκους της περιοχής από την αναμόρφωση και την έγκριση δρομολογίων που οδήγησαν σε μη ασφαλή παραμονή - διανυκτέρευση πλοίων εκτός λιμένα Ραφήνας, αλλά και για την ασφάλεια των λιμενικών υποδομών, την ασφαλή κίνηση των πλοίων και για το γεγονός της έλλειψης ρυμουλκού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.