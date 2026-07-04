ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Χιλιάδες τα θύματα από τις υψηλές θερμοκρασίες

Πρώτο θύμα οι ηλικιωμένοι, πολλοί εντοπίστηκαν νεκροί στα σπίτια τους, όπου σε συνθήκες καύσωνα η καθημερινότητα γίνεται αφόρητη για τα εργατικά - λαϊκά στρώματα

Πάνω από 2.000 (συγκεκριμένα 2.205) είναι οι θάνατοι που καταγράφηκαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του κύματος καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον Ιούνη, όπως δήλωσε η υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ, προσθέτοντας μάλιστα ότι το νούμερο κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθεί, αλλά και διευκρινίζοντας ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης αφορούν άτομα άνω των 45 ετών. Επιπλέον, η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά σχεδόν 30% σε εθνικό επίπεδο και κατά 62% στην περιοχή του Παρισιού τη βδομάδα της 22ας Ιουνίου (φάση κορύφωσης του πρόσφατου κύματος καύσωνα), με την Ριστ να σημειώνει ότι «μεταξύ αυτών των 2.025 θανάτων υπάρχει αύξηση 91% (!) στους θανάτους στο σπίτι σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη βδομάδα». Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «SOS - Γιατροί», στο διάστημα 22 - 28 Ιούνη οι θάνατοι ατόμων άνω των 75 ετών αυξήθηκαν κατά 85%!

Στο μεταξύ η υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού, Μαρίνα Φεραρί, αποκάλυψε ότι μόνο από τις 19 Ιούνη, και μόνο εξαιτίας πνιγμών, η χώρα έχει θρηνήσει πάνω από 90 ανθρώπινες ζωές, αριθμός που αναγνώρισε ότι «είναι ανησυχητικός».

Πρωτόγνωρη αύξηση θανάτων και στο Βέλγιο

Αλλά και στο Βέλγιο το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι στο διάστημα 18 - 29 Ιούνη κατέγραψε επιπλέον περίπου 1.200 θανάτους, εκ των οποίων οι 530 αφορούσαν ανθρώπους άνω των 85 ετών, μιλώντας για «πρωτόγνωρη στη χώρα μας θνησιμότητα στη διάρκεια καύσωνα», με θανάτους αυξημένους κατά 39%!

«Ο καύσωνας ήταν πρωτόγνωρος, με 7 τροπικές ημέρες που οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ειδικά οι νύχτες ήταν ασυνήθιστα ζεστές», τονίστηκε.

Τέλος, οι αρχές στην Ολλανδία ανακοίνωσαν ότι ο καύσωνας οδήγησε σε περίπου 480 επιπλέον θανάτους, κυρίως ατόμων άνω των 80 ετών.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτίμησε ότι η ταχεία ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου «Ελ Νίνιο» (που αναμένεται την περίοδο Ιούλη - Σεπτέμβρη να φτάσει στην 3η από τις συνολικά 4 βαθμίδες της κλίμακας) θα αυξήσει την πιθανότητα «ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων» σε διεθνές επίπεδο.

Ο δε Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) σε δική του ενημέρωση υποστήριξε ότι ήδη έχουν εκδηλωθεί συνθήκες «Ελ Νίνιο» στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, και το φαινόμενο «προβλέπεται να ενισχυθεί με ταχύτητα τους επόμενους μήνες, αυξάνοντας την πιθανότητα κυμάτων ζέστης, ξηρασιών, ισχυρών βροχοπτώσεων και άλλων ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε πολλούς τομείς του κόσμου».