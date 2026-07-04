ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Το αφήγημα της «πράσινης» ανάπτυξης «λιώνει» στον καύσωνα

Η Τομεακή Επιτροπή Κεντρικής Ευρώπης του ΚΚΕ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις αρχές της βδομάδας με αφορμή τις τραγικές συνέπειες του καύσωνα σε πολλές χώρες, τόνιζε εύστοχα ανάμεσα σε άλλα:

«Εκεί που αποκαλύφθηκε σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια το απάνθρωπο πρόσωπο αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος ήταν οι χώροι δουλειάς, όπου διά ροπάλου οι εργοδότες κρατούσαν σε χώρους - φούρνους τους εργαζόμενους μέχρι λιποθυμίας. Στις διαμαρτυρίες που οργανώθηκαν, στις παρεμβάσεις συνδικάτων για παύση εργασιών, κλιματισμό και μέτρα προστασίας, στήριξης των εργαζομένων με παιδιά, στο όνομα του κόστους όμιλοι και πολυεθνικές με δισ. κερδών αρκέστηκαν σε ..."παροχές" παγωτών ή "cooling breaks", βγάζοντας έως και φωτογραφίες τους εργαζόμενους για να αυτοπροβληθούν κιόλας, στο πλαίσιο της "εταιρικής κοινωνικής ευθύνης"».

Και συμπλήρωνε: «Πάει πολύ οι εξαιρετικά προνοητικές αστικές κυβερνήσεις και κράτη, που με την παραμικρή λεπτομέρεια προωθούν την πολεμική προετοιμασία, δίνοντας πακτωλό στους ομίλους της πολεμικής βιομηχανίας, να εμφανίζονται "αιφνιδιασμένες" ή "απροετοίμαστες" μπροστά στον καύσωνα. Παρά τις θερμοκρασίες - ρεκόρ, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, καθώς αυτές είχαν προβλεφθεί, ενώ υπήρξε προηγούμενο κύμα μόλις έναν μήνα πριν, και είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι στις χώρες αυτές οι καύσωνες γίνονται πιο συχνοί. Αλλωστε ήταν οι ίδιες οι κυβερνήσεις που εμφανίζονταν να προειδοποιούν για τις όποιες αλλαγές στο κλίμα προκειμένου να λανσάρουν την "πράσινη" αντιλαϊκή στρατηγική τους, με γνώμονα την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας, με τον λαό να πληρώνει τον πανάκριβο "πράσινο" λογαριασμό σε ανθρώπινες ζωές, καταστροφή υποδομών, ακρίβεια και στερήσεις αδιανόητες για την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο της εποχής μας».

Οι Οργανώσεις του ΚΚΕ στην Κεντρική Ευρώπη σε κάθε χώρο δουλειάς παλεύουν μαζί με τους συναδέλφους τους για ουσιαστικά μέτρα προστασίας από τη θερμική καταπόνηση, μέτρα κλιματισμού, παύση εργασιών σε υψηλές θερμοκρασίες για υπαίθριες, χειρωνακτικές εργασίες, ενάντια στον σάπιο εργοδοτικό συνδικαλισμό.

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Πάνω από όλα όμως, και σε τέτοιες συνθήκες πολύ περισσότερο, υπογραμμίζεται η ανάγκη να ανοίξει συζήτηση και να βγει τελικό συμπέρασμα γι' αυτό που βγάζει μάτι, για την ανάγκη μιας ανώτερης κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης της κοινωνίας, χωρίς εκμετάλλευση και καπιταλιστικό κέρδος, με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, τον σοσιαλισμό».