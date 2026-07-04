ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

Ασύλληπτη ακόμα η έκταση της καταστροφής

2026 The Associated Press. All

Βυθισμένος στην οργή είναι ο λαός της Βενεζουέλας, όπου σχεδόν ένα δεκαήμερο μετά το φονικό διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στις 24 Ιούνη, με δύο δονήσειςμέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται ακόμα σε δεκάδες χιλιάδες (πάνω από 45.000), με τις ελπίδες να σβήνουν ακόμα και για το ενδεχόμενο να εντοπιστούν έστω οι σοροί τους.

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές (απόγευμα Παρασκευής ώρα Ελλάδας) οι αρχές έκαναν λόγο για 2.595 νεκρούς και 12.000 τραυματίες, και η σοσιαλδημοκράτισσα μεταβατική Πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες προσπαθούσε να εκτονώσει την αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια με δεσμεύσεις του τύπου «κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους». Την ίδια ώρα ο λαϊκός κόσμος από την πρώτη στιγμή παλεύει νυχθημερόν ακόμα και με γυμνά χέρια να απεγκλωβίσει ζωντανούς και νεκρούς από συνοικίες ολόκληρες που έχουν ισοπεδωθεί, μαζί με διασώστες από πολλές περιοχές της χώρας αλλά και του πλανήτη, ενώ οι αρχές δεν έχουν ακριβή εικόνα για την καταγραφή νεκρών και αγνοούμενων...

Ανάμεσα στον κόσμο μεγαλώνει και ο φόβος για το ξέσπασμα μολυσματικών ασθενειών, με δεδομένη και την κατάσταση στις υποδομές Υγείας, που πριν ακόμα από τις 24 Ιούνη ήταν πολύ άσχημη, υπό το βάρος οικονομικών κυρώσεων όπως αυτές που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ στο πλαίσιο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, αλλά και της πολύχρονης σοσιαλδημοκρατικής διαχείρισης. Ειδικά την τελευταία δεκαετία, νεοφιλελεύθερα μέτρα και ιδιωτικοποιήσεις επιδείνωσαν δραματικά τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων. Στον χώρο της Υγείας χαρακτηριστικά είναι τα δεδομένα για τα νοσοκομεία στην πολιτεία Γκουάιρα, μία από τις βαρύτερα πληγείσες: Σύμφωνα με καταγραφή του ΟΗΕ, στο Νοσοκομείο «Vargas - IVSS» μέχρι την Πέμπτη υπήρχαν 96 ασθενείς που νοσηλεύονταν σε χώρο σχεδιασμένο κανονικά να φιλοξενεί ...8 κλίνες. Ακόμα «το νεκροτομείο ξεχειλίζει, η τράπεζα αίματος έχει μόνο 35 μονάδες και οι δύο αναπνευστήρες της μονάδας τραύματος δεν λειτουργούν, λόγω έλλειψης επαρκούς ενέργειας». Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνήτη, Χοσέ Αλεχάντρο Τεράν, υπάρχουν μόλις 3 (!) ασθενοφόρα ενώ η πολιτεία έχει πληθυσμό σχεδόν 500.000.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το ΚΚ Βενεζουέλας (PCV), ενώ μάλιστα συνεχίζει να αντιμετωπίζει ποικίλες διώξεις από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, κάλεσε από την πρώτη στιγμή σε συσπείρωση του λαού για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της καταστροφής. Σε ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα τόνισε ότι συγκεντρώνει στα γραφεία του στο Καράκας βοήθεια που θα δοθεί στους πληγέντες, ενώ ταυτόχρονα προωθεί μια διεθνή εκστρατεία αλληλεγγύης προς τις εργατικές οικογένειες της Βενεζουέλας, σε συντονισμό με Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα από διάφορες χώρες, με σκοπό «την ενίσχυση της διεθνιστικής αλληλεγγύης, που ιστορικά έχει ενώσει τους λαούς στις πιο δύσκολες στιγμές».

Ειδική προειδοποίηση απηύθυνε το PCV «για τις προθέσεις των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την τραγωδία της χώρας μας για να κλιμακώσουν την κυριαρχία τους με στρατιωτική παρουσία σε έδαφος της Βενεζουέλας, με το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας». Σημειωτέον, πλέον στη χώρα βρίσκονται πάνω από 2.000 στρατιωτικοί, ενώ η αμερικανική Διοίκηση της περιοχής, SOUTHCOM, έχει στείλει μια σειρά πολεμικά πλοία, ελικόπτερα κ.λπ. που παραμένουν στην Καραϊβική από την περίοδο της στρατιωτικής επέμβασης τον φετινό Γενάρη, την απαγωγή του Προέδρου Ν. Μαδούρο, την τοποθέτηση της Ροντρίγκες και την αγαστή συνεργασία με τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό.