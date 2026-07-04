ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

«Τομή» στην υποκρισία για την Πρόληψη και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

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Τίτλοι τέλους» έπεσαν στα πολυδιαφημισμένα από την κυβέρνηση προγράμματα για την Υγεία, που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούσαν τα «δωρεάν απογευματινά χειρουργεία» και το «Προλαμβάνω». Τι έμεινε μετά τη λήξη του; Το ξεκοκάλισμα των κονδυλίων από τα ιδιωτικά διαγνωστικά μεγαθήρια, τους κλινικάρχες και η προώθηση της στρατηγικής εμπορευματοποίησης ιατρικών πράξεων στα δημόσια νοσοκομεία με το «νόμιμο φακελάκι» στα επί πληρωμή απογευματινά χειρουργεία.

Την ίδια ώρα, αποκαλύφθηκε το «φιάσκο» του υπουργείου Υγείας με τον «προσωπικό γιατρό». Μέσω πρόσφατης υπουργικής απόφασης, δίνει τη δυνατότητα και σε μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες γιατρούς να αναλάβουν τον ρόλο του «προσωπικού γιατρού», οι οποίοι θα αμείβονται απευθείας από την τσέπη των ασθενών. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την υποστελέχωση των δομών ΠΦΥ, καθώς αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες, αφήνοντας μέχρι σήμερα το 37,8% του ενήλικου πληθυσμού χωρίς πρόσβαση σε οικογενειακό γιατρό. Αντί για την αναγκαία στελέχωση των δημόσιων δομών ΠΦΥ με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά προχωρά στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών πρόληψης της Υγείας.

Ο θεσμός του «προσωπικού γιατρού» - ο οποίος είναι πλήρως ενταγμένος στον 3ο πυλώνα του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» του Ταμείου Ανάκαμψης - πλασάρεται επικοινωνιακά από το υπουργείο Υγείας ως «μεγάλη τομή» στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Στην πραγματικότητα, όμως, λειτουργεί ως μηχανισμός πρώτης γραμμής για το «φιλτράρισμα» και την αναχαίτιση (gatekeeping) των ασθενών, προκειμένου να εμποδίζεται η πρόσβασή τους στις εξειδικευμένες υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων. Πρόκειται για τη συνέχεια της πολιτικής του «οικογενειακού γιατρού» που εγκαινίασε η κυβέρνηση Τσίπρα, αποδεικνύοντας τη στρατηγική σύμπλευση των κομμάτων εξουσίας στην υποβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης.

«ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Τομή στην πολύπλευρη στήριξη των ιδιωτικών μεγαθηρίων της Υγείας

Οσο και να πασχίζει το υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση να παρουσιάσει το πρόγραμμα αυτό ως ριζοσπαστική και ρηξικέλευθη τομή στην πρόληψη, η αλήθεια είναι ότι οι μόνοι που ενισχύθηκαν με ζεστό χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν τα μονοπώλια της ιδιωτικής υγείας και τα διαγνωστικά μεγαθήρια. Το Ταμείο Ανάκαμψης με τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα ήταν το όχημα, ώστε να ενισχύεται η «κανονικότητα» της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης των δημόσιων δομών ΠΦΥ, με τους ασθενείς «πελάτες» τόσο στο εμπορευματοποιημένο δημόσιο σύστημα Υγείας, όσο και στους ιδιώτες κλινικάρχες, που κερδοφορούν από τον ανθρώπινο πόνο.

Εκ του αποτελέσματος επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις του ΚΚΕ ότι πρόκειται για αποσπασματικά προγράμματα με ημερομηνία λήξης, που δεν έχουν καμία σχέση με τις σύγχρονες δυνατότητες και ανάγκες για υψηλού επιπέδου και δωρεάν πρόληψη στο σύνολο του πληθυσμού. Με τη λήξη του προγράμματος, χιλιάδες ασθενείς είτε μένουν αμανάτι με τα παραπεμπτικά, είτε αναζητούν ραντεβού στα υποστελεχωμένα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, ώστε να ξεκινήσουν θεραπεία για ασθένειες που εντόπισαν, ή εξαναγκάζονται σε απευθείας πληρωμές στον ιδιωτικό τομέα.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προέβλεπε τη δωρεάν χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων, καθώς και την επιστημονική καθοδήγηση ατόμων με αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ >40 ή ΔΜΣ 37-40 με συννοσηρότητες) από εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό.

Με τη λήξη του προγράμματος, περίπου 42.000 άνθρωποι που είχαν ενταχθεί σε αυτό βρίσκονται πλέον «στον αέρα». Αν και το θεραπευτικό πρωτόκολλο προέβλεπε ελάχιστη διάρκεια χορήγησης φαρμάκων οκτώ (8) μηνών και μεταθεραπευτική παρακολούθηση των ασθενών, από την 1/7/2026 ακυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού στις δημόσιες δομές Υγείας, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό να μην προλάβει να ολοκληρώσει τη θεραπεία του. Οι ασθενείς αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με το δίλημμα είτε να επωμιστούν εξολοκλήρου την υψηλή δαπάνη της αγωγής (η οποία κυμαίνεται από 164 έως 447 ευρώ μηνιαίως), είτε να διακόψουν αναγκαστικά τη θεραπεία, αντιμετωπίζοντας άμεσο κίνδυνο σοβαρής υποτροπής της νόσου.

Αντί η κυβέρνηση να εξασφαλίσει τη σταθερή, μακρόχρονη παρακολούθηση των χιλιάδων ασθενών από μόνιμο προσωπικό επιστημόνων υγείας (καρδιολόγων, διαιτολόγων, ψυχολόγων, ενδοκρινολόγων κ.ά.), ήδη έχει ανακοινώσει νέους «κόφτες» για όσους συνεχίσουν το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, έχει προειδοποιήσει ότι στην όποια επόμενη «χρηματοδότηση» θα ενταχθούν μόνο εκείνοι που η πορεία τους «αξιολογείται θετικά», πετώντας και πάλι το μπαλάκι στην ατομική ευθύνη.

Αντίστοιχο είναι το παράδειγμα με το πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου. Παρά τις συνεχείς, επικοινωνιακού χαρακτήρα προωθήσεις από το υπουργείο Υγείας για τη σημασία της πρόληψης, η προκήρυξη θέσεων για γυναικολόγους στα Κέντρα Υγείας και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία είναι αποκαλυπτική της υποκρισίας της κυβέρνησης. Από την πρόσφατη προκήρυξη 441 μόνιμων θέσεων ιατρών, το υπουργείο Υγείας προκήρυξε με το σταγονόμετρο μόλις τέσσερις θέσεις γυναικολόγων για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, συγκεκριμένα στα Κέντρα Υγείας Φλώρινας, Θεσσαλονίκης, Βόρειου Τομέα Πατρών και Ηγουμενίτσας. Για άλλη μια φορά, τα Κέντρα Υγείας έμειναν χωρίς καμία απολύτως κάλυψη στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Η πρόληψη όμως για εκατομμύρια γυναίκες πρέπει να βασίζεται στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση, στη λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού και στην κλινική εξέταση από την ομάδα του Κέντρου Υγείας, όπου ο γυναικολόγος, η μαία και οι λοιποί επαγγελματίες Υγείας συνεργάζονται στενά. Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική για γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, οι οποίες οφείλουν να ξεκινούν τους ελέγχους πολύ νωρίτερα από τον γενικό πληθυσμό. Χωρίς όμως τη μόνιμη παρουσία γιατρών, χωρίς τη δυνατότητα έγκαιρων, δωρεάν και επαναλαμβανόμενων εξετάσεων και χωρίς μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ υγειονομικού και ασθενούς, η ουσιαστική πρόληψη καθίσταται «κενό γράμμα».

Η κραυγαλέα υποστελέχωση των δημόσιων δομών ΠΦΥ σε κρίσιμες ειδικότητες επιβεβαιώνει το πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την έννοια της προληπτικής ιατρικής. Στην πράξη, η κυβερνητική πολιτική βαφτίζει «πρόληψη» την αποστολή μαζικών, απρόσωπων SMS, μετατρέποντάς την σε μια αποσπασματική και ψηφιοποιημένη υπενθύμιση. Με τον τρόπο αυτό, μετακυλίει το βάρος αποκλειστικά στον ίδιο τον ασθενή, αναπαράγοντας τη λογική της «ατομικής ευθύνης» και της αυτοπρόληψης, κατακερματίζει τη σταθερή σχέση υγειονομικού - ασθενούς και με την έλλειψη προσωπικού υποβαθμίζει την ολοκληρωμένη παρέμβαση.

Τομή στην ενίσχυση της ιδιωτικοποίησης της Υγείας και υποβάθμισης της ΠΦΥ

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τις προηγούμενες κυβερνήσεις έχτισαν η μια πάνω στην άλλη μια αλυσίδα αντιλαϊκών πολιτικών εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Υγείας, οδηγώντας στην αποσάθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Τα δικά τους στοιχεία άλλωστε μαρτυρούν ότι η δημόσια δαπάνη για το ΕΣΥ και το 2024 παρέμενε κατά 37,7% μικρότερη σε σχέση με το 2009. Παράλληλα, τα Κέντρα Υγείας απώλεσαν το 11,2% του ήδη λειψού προσωπικού τους.

Η διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων στην Πρόληψη βάζει τη σφραγίδα της στις τραγικές ελλείψεις σε δομές ΠΦΥ, ενισχύοντας το μπάχαλο της πανσπερμίας των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, ΤΟΜΥ, ιδιώτες και άλλα). Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πελοπόννησος έχει μόλις 30 Κέντρα Υγείας με 227 γιατρούς (από 246 το 2023), η Δυτική Μακεδονία 11 Κέντρα Υγείας με 100 ιατρούς (από 120 το 2023). Στα 24 ΚΥ σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο υπάρχουν μόλις 187 ιατροί. Σε ολόκληρη την Αττική το ιατρικό προσωπικό στα ΚΥ έφτασε τα 1.249 άτομα φέτος, από τους 1.417 το 2022.

Πάνω στο έδαφος της τεράστιας έλλειψης προσωπικού στη σχεδόν ανύπαρκτη δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με παντελή έλλειψη ακόμα και βασικών ειδικοτήτων σε αρκετές περιοχές και σχεδόν ανύπαρκτο τεχνολογικό εξοπλισμό, βαθαίνει η ιδιωτικοποίηση της πρόληψης. Αυτό άλλωστε αντανακλάται και στην υψηλή ιδιωτική δαπάνη για την Υγεία στην Ελλάδα, που έφτασε το 38%, ενώ το 2024 το ποσοστό αυτών που δήλωσε ανικανοποίητες ανάγκες στην Υγεία λόγω κόστους, χρόνων αναμονής ή απόστασης έφτασε το 21,9%.

Στις ράγες της εμπορευματοποίησης της Υγείας η κοινή στρατηγική όλων των αστικών κομμάτων για την ΠΦΥ

Ολοι οι όψιμοι νέοι «σωτήρες» ανεξαρτήτου απόχρωσης συμφωνούν στην επιχειρηματική δράση στην Υγεία, στη συνύπαρξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στις λογικές κόστους - οφέλους. Εχουν στηρίξει την οικονομική «αποδοτικότητα» των υπηρεσιών Υγείας, για αυτό και όλοι συντάσσονται με τις «κοστολογημένες» προτάσεις και μέτρα.

Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για ένα «ενιαίο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπό δημόσια εποπτεία», το οποίο στην πραγματικότητα αποτελεί μια «ομπρέλα» συνύπαρξης δημόσιων δομών, ιδιωτών και ΜΚΟ. Από τη συγκεκριμένη πρόταση - όπως και από την αντίστοιχη διακήρυξη του κόμματος της Καρυστιανού - απουσιάζει πλήρως οποιαδήποτε αναφορά στην κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Υγεία ή στη διασφάλιση της δωρεάν, καθολικής πρόσβασης των πολιτών.

Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ταυτιστεί στην πράξη με τη διαιώνιση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και τη διεύρυνση της ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας των δομών Υγείας. Χαρακτηριστικά, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 για το «νέο ΕΣΥ» προέβλεπε την «ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ και στον θεσμό του οικογενειακού γιατρού», μια πολιτική που τελικά υλοποίησε και θεσμοθέτησε η Νέα Δημοκρατία.

Ανάλογη είναι και η στάση των υπόλοιπων κομμάτων του κάλπικου αντισυστημισμού, που σταθερά προσφέρουν υπηρεσίες στο εκμεταλλευτικό σύστημα. Η Πλεύση Ελευθερίας περιορίζεται στη γενικόλογη θέση «Οικογενειακός γιατρός για κάθε πολίτη», χωρίς να ξεκαθαρίζει αν η υπηρεσία θα είναι δωρεάν, ποιος θα είναι ο ακριβής ρόλος του γιατρού και χωρίς να καταδικάζει το σύστημα ελέγχου των παραπομπών (gatekeeping). Στην ψηφοφορία του 2024 για τον προσωπικό ιατρό, επέλεξε τη στάση του «παρών», αποφεύγοντας να καταψηφίσει. Η Ελληνική Λύση προτείνει τη δημιουργία ενός Ανώτατου Συμβουλίου Υγείας, στο οποίο - εκτός από επιστημονικούς φορείς - θα συμμετέχουν ενεργά «διευθυντικά στελέχη (μάνατζερ) υπηρεσιών Υγείας», υιοθετώντας πλήρως την ιδιωτικοοικονομική λειτουργία, ενώ συμπλέει με το ΠΑΣΟΚ για έναν ενιαίο φορέα ΠΦΥ. Παράλληλα, προωθεί μια ατζέντα αποκλεισμού, μιλώντας ξεδιάντροπα για την πληρωμή όλων των εμβολιασμών και των υπηρεσιών Υγείας για τα παιδιά μεταναστών χωρίς έγγραφα, στερώντας βασικά δικαιώματα περίθαλψης από εκατοντάδες ανήλικα παιδιά!

Με το ΚΚΕ ανοίγουμε τον δρόμο για δωρεάν, υψηλού επιπέδου Πρόληψη

Οι εργαζόμενοι στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μαζί με τους ασθενείς τους έχουν κάθε λόγο να συμπορευτούν με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Πρόληψης, σε ένα σύγχρονο, αποκλειστικά δωρεάν, κρατικό σύστημα Υγείας με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Οπου το Κέντρο Υγείας θα είναι στελεχωμένο πλήρως, με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, με τα πιο σύγχρονα εργαστήρια και μηχανήματα που επιτάσσει η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης. Ο ενιαίος χαρακτήρας της ΠΦΥ, των άμεσα συνεργαζόμενων τμημάτων και υπηρεσιών της στο πλαίσιο του κρατικού Κέντρου Υγείας, είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Με οργανωμένο αγώνα και πιο δυνατό ΚΚΕ παντού, να διεκδικήσουμε αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην Υγεία, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

Αυτό απαιτεί να δυναμώσει ο δρόμος της ανατροπής του συστήματος της εκμετάλλευσης και των πολέμων, αφού σε αυτό το σύστημα αντιστοιχεί ένα σύστημα Υγείας εμπορευματοποιημένο και ο ανθρώπινος πόνος κοστολογείται. Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να δυναμώσει η συμπόρευση με το ΚΚΕ, να ισχυροποιηθεί η πάλη για τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό, την κοινωνία όπου η υγεία και η ζωή του ανθρώπου θα λογαριάζονται στο μπόι των αναγκών του.