Η πρεμιέρα της φάσης των «16» ανεβάζει κατακόρυφα το ενδιαφέρον
Με τη μέχρι τώρα εικόνα στους «16», ένα από τα ματς που δεσπόζουν είναι η ιβηρική κόντρα ανάμεσα στην Ισπανία, εκ των φαβορί για το τρόπαιο, και στην Πορτογαλία, που θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά αουτσάιντερ.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η αναμέτρηση της Βραζιλίας - επίσης εκ των φαβορί - με τη Νορβηγία, που μέχρι τώρα έχει επιβεβαιώσει τις προβλέψεις ότι θα ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης.
Αμφίρροπες εκτιμάται ότι θα είναι οι κόντρες των οικοδεσποτών Μεξικού και ΗΠΑ, με Αγγλία και Βέλγιο αντίστοιχα, ενώ το Μαρόκο μοιάζει να έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στους επίσης οικοδεσπότες Καναδούς.