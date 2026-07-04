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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Ιβηρικό ντέρμπι και δυνατές αναμετρήσεις

Η πρεμιέρα της φάσης των «16» ανεβάζει κατακόρυφα το ενδιαφέρον

Με το ιβηρικό ντέρμπι να έχει τη δική του βαρύτητα, αλλά και δυνατές αναμετρήσεις που κρύβουν παγίδες για τα φαβορί, το «παζλ» των ζευγαριών για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 οδεύει προς τη συμπλήρωσή του. Απέμεναν δύο ματς τα ξημερώματα του Σαββάτου 4/7 ώρα Ελλάδας για τη φάση των «32», Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι (01.00 - ΕΡΤ2 Σπορ) και Κολομβία - Γκάνα (04.30 - ΕΡΤ1), ώστε να ολοκληρωθεί ο πρώτος νοκ άουτ γύρος της διοργάνωσης.

Με τη μέχρι τώρα εικόνα στους «16», ένα από τα ματς που δεσπόζουν είναι η ιβηρική κόντρα ανάμεσα στην Ισπανία, εκ των φαβορί για το τρόπαιο, και στην Πορτογαλία, που θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά αουτσάιντερ.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η αναμέτρηση της Βραζιλίας - επίσης εκ των φαβορί - με τη Νορβηγία, που μέχρι τώρα έχει επιβεβαιώσει τις προβλέψεις ότι θα ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Αμφίρροπες εκτιμάται ότι θα είναι οι κόντρες των οικοδεσποτών Μεξικού και ΗΠΑ, με Αγγλία και Βέλγιο αντίστοιχα, ενώ το Μαρόκο μοιάζει να έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στους επίσης οικοδεσπότες Καναδούς.

    

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