20.00: Καναδάς - Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)
00.00: Παραγουάη - Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
23.00: Βραζιλία - Νορβηγία (ΕΡΤ2 Σπορ)
03.00: Μεξικό - Αγγλία (ΕΡΤ1)
22.00: Πορτογαλία - Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ)
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