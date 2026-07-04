Σάββατο 4 Ιούλη 2026 - Κυριακή 5 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 36
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Το πρόγραμμα του τριημέρου 4 - 6 Ιούλη
Σάββατο 4/7

20.00: Καναδάς - Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 5/7

00.00: Παραγουάη - Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

23.00: Βραζιλία - Νορβηγία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 6/7

03.00: Μεξικό - Αγγλία (ΕΡΤ1)

22.00: Πορτογαλία - Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Τα ...Μιγκ που δεν έπρεπε να πετάξουν
Ιβηρικό ντέρμπι και δυνατές αναμετρήσεις
 Τα ζευγάρια στους «16»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ