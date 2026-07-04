Σάββατο 4 Ιούλη 2026 - Κυριακή 5 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Τα ζευγάρια στους «16»

Καναδάς - Μαρόκο

Παραγουάη - Γαλλία

Βραζιλία - Νορβηγία

Μεξικό - Αγγλία

ΗΠΑ - Βέλγιο

Πορτογαλία - Ισπανία

Αργεντινή ή Πράσινο Ακρωτήρι - Αυστραλία ή Αίγυπτος

Ελβετία ή Αλγερία - Κολομβία ή Γκάνα

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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