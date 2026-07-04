22:46

Εκδήλωση της ΚΟ Γερμανίας του ΚΚΕ: «Η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί μια νέα εποχή στην κοινωνία - Σοσιαλισμός, η απάντηση τον 21ο αιώνα»