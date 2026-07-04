Καναδάς - Μαρόκο
Παραγουάη - Γαλλία
Βραζιλία - Νορβηγία
Μεξικό - Αγγλία
ΗΠΑ - Βέλγιο
Πορτογαλία - Ισπανία
Αργεντινή ή Πράσινο Ακρωτήρι - Αυστραλία ή Αίγυπτος
Ελβετία ή Αλγερία - Κολομβία ή Γκάνα
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