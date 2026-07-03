ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

200 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε Μεταφορές και Ενέργεια στον Νότιο Καύκασο

Η ΕΕ θα δαπανήσει έως και 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των Μεταφορών, της Ενέργειας και των ψηφιακών συνδέσεων σε ολόκληρο τον Νότιο Καύκασο, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Αζερμπαϊτζάν την Τετάρτη.

Από το Μπακού η φον ντερ Λάιεν ξεκίνησε διήμερη επίσκεψη στον Νότιο Καύκασο η οποία υπογράμμισε το αυξανόμενο στρατηγικό ενδιαφέρον της ΕΕ για την περιοχή, καθώς επιδιώκει να την αποσπάσει από την γεωπολιτική επιρροή της Ρωσίας. Στη συνέχεια επρόκειτο να μεταβεί στην Αρμενία, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιγράφει την επίσκεψη ως μέρος της «διαρκούς συνεργασίας υψηλού επιπέδου με εταίρους σε ολόκληρο τον Νότιο Καύκασο».

Η φον ντερ Λάιεν, η οποία συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ μαζί με την επίτροπο Διεύρυνσης της ΕΕ Μάρτα Κος, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την «ειρήνη» μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, ενισχύοντας την «περιφερειακή συνδεσιμότητα». Στην περιοχή συναντιούνται πολλοί «παίκτες» - ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία, Τουρκία, Ιράν, Κίνα - και διασταυρώνονται διάφορα ανταγωνιστικά σχέδια.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν βρίσκονταν σε πόλεμο για την ορεινή περιοχή του Ναγκόρνο - Καραμπάχ και κατέληξαν σε ειρηνευτική συμφωνία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον περασμένο Αύγουστο, μετά από συνάντηση με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Εξάλλου, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν υπέγραψαν με τις ΗΠΑ συμφωνία για τον λεγόμενο «Διάδρομο Τραμπ».

«Το "Πακέτο Ειρήνης μέσω Συνδεσιμότητας" θα βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός ειρηνικού και ευημερούντος μέλλοντος για τον Νότιο Καύκασο», ισχυρίστηκε η φον ντερ Λάιεν. Χαρακτήρισε το Αζερμπαϊτζάν βασικό εταίρο για το ευρωπαϊκό μπλοκ, τονίζοντας τον ρόλο του στην υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης εν μέσω γεωπολιτικής σύγκρουσης με τη Ρωσία.

«Δεν έχουμε ξεχάσει ότι σε μια εποχή που η Ρωσία μετέτρεψε την Ενέργεια σε όπλο όσον αφορά το φυσικό αέριο για την Ευρώπη, το Αζερμπαϊτζάν ανέλαβε δράση. Ο Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου πράγματι ενίσχυσε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν.