ΛΙΜΑΝΙ ΡΑΦΗΝΑΣ

Απεργία σήμερα στα βαπόρια για την προστασία επιβατών, κατοίκων και ναυτεργατών

Στη σημερινή 24ωρη απεργία στα ακτοπλοϊκά βαπόρια, στο λιμάνι της Ραφήνας και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 8 π.μ. έξω από το επιβατηγό - οχηματαγωγό «SUPER FERRΥ» καλούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», απευθυνόμενα στα μέλη τους, στους ναυτεργάτες όλων των πλοίων, στους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής.

Οι ναυτεργάτες απεργούν για την προστασία της ασφάλειας των επιβατών και των ναυτεργατών, που μπαίνει στο ζύγι για τα κέρδη των εφοπλιστών, καθώς σε ένα λιμάνι που έχει δυνατότητα για πρόσδεση 5 πλοίων εγκρίθηκαν δρομολόγια 12 πλοίων και χωρίς ασφαλές αγκυροβόλιο και χωρίς παρουσία ρυμουλκού για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Περαιτέρω, η συσσώρευση πλοίων επιβαρύνει την κυκλοφορία στο οδικό σύστημα της περιοχής, δημιουργώντας επιπλέον κινδύνους. Για παράδειγμα, βυτία μεταφοράς καυσίμων διέρχονται μέσα από τον αστικό ιστό, ενώ σε ώρες αιχμής οι δρόμοι «μπλοκάρουν», δυσχεραίνοντας την πρόσβαση και την ασφάλεια των κατοίκων. Ακόμα, ο κίνδυνος αυξάνεται σε συνθήκες αντιπυρικής περιόδου, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής.

Ολα αυτά, τονίζουν τα δύο σωματεία, «γίνονται στο όνομα της κερδοφορίας και του ανταγωνισμού των ναυτιλιακών εταιρειών».

Τα σωματεία απαιτούν: Αύξηση των οργανικών συνθέσεων, ώστε να μην παραβιάζονται οι ΣΣΕ και οι ώρες ανάπαυσης του πληρώματος. Σύγχρονη, ασφαλή λιμενική υποδομή. Να τοποθετηθεί άμεσα βοηθητικό ρυμουλκό στο λιμάνι της Ραφήνας, για την ασφαλή κίνηση των πλοίων.

Οι ναυτεργάτες απευθύνονται και στους επιβάτες και τους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας να γίνει και δική τους υπόθεση η απεργία, «απαιτώντας καμία θυσία της ασφάλειας και της ζωής μας για την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των εφοπλιστών».

Την απεργία στηρίζουν τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής.

Οι προπέλες δεν θα γυρίσουν στη Ραφήνα

Στο μεταξύ, στα δικαστήρια έτρεξαν οι εφοπλιστές για να βγει η απεργία παράνομη, με το Πρωτοδικείο Πειραιά να απορρίπτει το αίτημά τους για προσωρινή διαταγή κατά της απεργίας. Ωστόσο, δύο ώρες αργότερα ορίστηκε και νέα δικάσιμος για ασφαλιστικά μέτρα!

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» σημειώνουν ότι αποτελεί μια εξέλιξη που προκαλεί εύλογα ερωτήματα και αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, το πραγματικό πρόσωπο της αστικής Δικαιοσύνης.

Ενώ οι διαδικασίες για το έγκλημα των Τεμπών χαρακτηρίζονται από αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, «όταν πρόκειται για την προστασία των κερδών των εφοπλιστών, οι διαδικασίες βρίσκονται στο δευτερόλεπτο, για να ανατρέψουν αποφάσεις που δικαίωσαν τον αγώνα και την απεργία των ναυτεργατών. Η ασφάλεια των επιβατών και των ναυτεργατών μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, μπροστά εφοπλιστικά συμφέροντα. Η ενότητα των ναυτεργατών, των εργαζομένων και του λαού της περιοχής θα ακυρώσει στην πράξη τις επιδιώξεις των εφοπλιστών και του κράτους τους. Οποια κι αν είναι η απόφαση των δικαστηρίων του αστικού κράτους, θα κριθεί στους καταπέλτες των πλοίων, από τους ίδιους τους ναυτεργάτες, τους επιβάτες και τον λαό της περιοχής. Ο,τι κι αν ονειρεύονται οι εφοπλιστές... Αύριο οι προπέλες δεν θα γυρίσουν στη Ραφήνα!»