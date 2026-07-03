ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Διαβουλεύσεις στο Κατάρ και στρατιωτικές διεργασίες στο Μπαχρέιν

«Θετική πρόοδο» στιςμε βασικά θέματα τηκαι τηνστο εξωτερικό που είχαν υποστεί αμερικανικές και άλλες κυρώσεις, διαπίστωσαν χτες οι διαπραγματευτές απόκατά τις συναντήσεις των διαπραγματευτών από

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, οι επαφές ήταν έμμεσες και έγιναν στο φόντο της εύθραυστης εκεχειρίας που βασίζεται στο μνημόνιο ΗΠΑ - Ιράν της 17ης Ιούνη. Καμία από τις δύο χώρες δεν επιβεβαίωσε ότι μειώθηκαν οι διαφορές κατά τις συναντήσεις αυτές. Ωστόσο, ανακοίνωσαν πως θα τις συνεχίσουν τις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για την κηδεία του τέως ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε την πρώτη μέρα του απρόκλητου πολέμου των ΗΠΑ και του Ιράν στις 28 Φλεβάρη.

Οι εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενεΐ, παρουσία αρκετών ξένων ηγετών και αξιωματούχων, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν από 4 έως 9 Ιούλη στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Ιράν, αλλά και του Ιράκ, όπου υπάρχει πολυάριθμη κοινότητα Σιιτών (ο Χαμενεΐ ήταν παράλληλα ο ανώτατος Σιίτης ιερωμένος). Αύριο Σάββατο οι αρχές αναμένουν στην Τεχεράνη πλήθη μεταξύ 15 και 20 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Χτες ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ζήτησε «εκδίκηση» για τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις επιμνημόσυνες τελετές.

Ενδεικτικό της ιμπεριαλιστικής «ειρήνης» ήταν ότι Ιρανός ανώτερος ιερωμένος, μιλώντας χτες στην ινδική εφημερίδα «India Today», απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραστεί στην κηδεία του πατέρα του ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθαρά για λόγους ασφαλείας.

Η σύνοδος του GCC στη Μανάμα

Στο μεταξύ, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων των κρατών - μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) συναντήθηκαν την Τρίτη στη Μανάμα, στο πλαίσιο συνεδρίασης της Ανώτατης Στρατιωτικής Επιτροπής, προκειμένου να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης της κοινής στρατιωτικής συνεργασίας. Οι επιτελάρχες διαπίστωσαν την «εχθρική συμπεριφορά» του Ιράν απέναντι σε χώρες του Κόλπου και τη διακύβευση της διεθνούς ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ, με τον επιτελάρχη του Μπαχρέιν, στρατηγό Ντιάμπ Αλ Νουαΐμι, να χαρακτηρίζει τα ιρανικά αντίποινα «οδυνηρές και συστηματικές επιθέσεις».

Την επόμενη μέρα οι Ενοπλες Δυνάμεις του Μπαχρέιν φιλοξένησαν «περιφερειακό διάλογο για την ασφάλεια», τον οποίο συντόνισε η Αμερικανική Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση στην περιοχή, CΕNTCOM, και συμμετείχαν ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη. Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της CENTCOM, «οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την κοινή τους δέσμευση για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της απρόσκοπτης ροής του εμπορίου μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Στο φόντο αυτής της συνάντησης ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, σχολίασε ότι το Ορμούζ βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν και όχι της CENTCOM, τονίζοντας πως «μια στρατιωτική σύνοδος στο Μπαχρέιν δεν μπορεί να θεσπίσει νομική τάξη και ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο».