ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Κόλαση επί Γης η Γάζα μετά από 1.000 μέρες πολέμου

Πικρός είναι ο απολογισμός στη Λωρίδα της Γάζας με τη συμπλήρωση, χτες, 1.000 ημερών από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023 έπειτα από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ, και τη γενοκτονία που εξαπέλυσε το κράτος - δολοφόνος εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού.

Μέσα σε αυτές τις 1.000 μέρες ισοπεδώθηκε πλήρως πάνω από το 90% της Λωρίδας της Γάζας, το 80% τέθηκε υπό τον πλήρη έλεγχο του ισραηλινού στρατού, σκοτώθηκαν πάνω από 73.066 άνθρωποι (τα 21.500 παιδιά και έφηβοι) και τραυματίστηκαν ή σακατεύτηκαν εφ' όρου ζωής 173.514 άλλοι.

Στοιχεία του Γραφείου Τύπου κυβερνητικής δομής στη Γάζα, που επικαλείται μεταξύ άλλων το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο masirahtv.net, αναφέρουν επίσης πως ξεκληρίστηκαν πάνω από 2.700 οικογένειες, ενώ 39.000 άλλες υπέστησαν βαριές απώλειες μεταξύ των μελών τους. Λόγω της σχεδόν καθολικής κατάρρευσης του συστήματος και των υπηρεσιών Υγείας πέθανε το 43% των νεφροπαθών, ενώ καταγράφηκαν πάνω από 12.000 αποβολές εγκύων λόγω του πολέμου.

Μέσα σε αυτή την εφιαλτική τριετία, πέθαναν από πείνα 460 άνθρωποι (τα 164 παιδιά), 28 εκτοπισμένοι από το δριμύ ψύχος και 23 από την πτώση πακέτων «ανθρωπιστικής βοήθειας» κατά τις εναέριες ρίψεις. Επιπλέον, πολύ ακριβό τίμημα πλήρωσαν τουλάχιστον 260 δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και οπερατέρ, καθώς τέθηκαν σκόπιμα στο στόχαστρο επιθέσεων του ισραηλινού στρατού ώστε να μην μεταδίδουν τον εφιάλτη του πολέμου στον έξω κόσμο...

Οι ισραηλινές επιθέσεις κατέστρεψαν πλήρως ή μερικώς 38 νοσοκομεία, 96 κέντρα υγείας, 197 ασθενοφόρα και 84 οχήματα της Πολιτικής Προστασίας.

Σχεδόν όλα τα σχολεία της Γάζας υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατά τους βομβαρδισμούς, ενώ 1.047 από τα 1.275 τζαμιά ισοπεδώθηκαν πλήρως.

Κατά τις εκτιμήσεις του Γραφείου Τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα, ισοπεδώθηκαν ή υπέστησαν ανεπανόρθωτες ζημιές 737.703 πολυκατοικίες και σπίτια και έγιναν καταστροφές υποδομών συνολικής αξίας άνω των 80 δισ. δολαρίων.

Οι συνθήκες κόλασης για τους περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους της Γάζας συνεχίζονται έως σήμερα. Οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού είναι καθημερινές με λιγότερα θύματα αλλά αρκετές για να διατηρούν συνεχώς την αίσθηση ανασφάλειας, κινδύνου και καταστροφής.

Ενα δολάριο για το οικόπεδο της νέας πρεσβείας των ΗΠΑ

Σε αυτό το φόντο καταστροφής, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στηρίζουν το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ με την προώθηση σχεδίων ανέγερσης νέου κτιρίου στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ πάνω σε κατεχόμενη περιοχή με συμβολικό αντίτιμο ενός δολαρίου.

Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, κατέβαλε το 1 δολάριο εκ μέρους των ΗΠΑ για διάστημα 99 ετών, καθώς προηγούμενα (την Τετάρτη 1η Ιούλη) υπέγραψε τη σχετική συμφωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντόν Σάαρ για την παραχώρηση του οικοπέδου.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε πως πρόκειται για γεγονός που επικυρώνει την απόφαση του Προέδρου Τραμπ το 2017 για αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ.

Το ίδιο 24ωρο στο Ισραήλ πραγματοποιήθηκαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας. Οι βαριές απώλειες του ισραηλινού στρατού στα πολεμικά μέτωπα εντείνουν τις αντιδράσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο συνολικός αριθμός των Ισραηλινών στρατιωτών που τραυματίστηκαν σε όλα τα μέτωπα πολέμου που άνοιξε το Ισραήλ κατά γειτονικών και μη χωρών μέσα στην τελευταία τριετία εκτιμάται πως θα ξεπεράσει φέτος τους 90.000 (αύξηση άνω του 40% μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια). Αξίζει επίσης να επισημανθεί πως το 50% των τραυματιών είναι κάτω των 30 ετών.