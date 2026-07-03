ΛΙΒΑΝΟΣ

Επίσκεψη τζιχαντιστή Σύρου ΥΠΕΞ στη Βηρυτό

Λίγες βδομάδες μετά τις προτροπές του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στις 17/6 προς την κυβέρνηση του τζιχαντιστή Προέδρου της Συρίας, Αχμεντ αλ Σαράα, να αναλάβει «ρόλο» με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ εμφανίστηκε χτες στη Βηρυτό ο τζιχαντιστής Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασαντ Χασάν αλ Σαϊμπάνι.

Ο Σαϊμπάνι πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ και τον πρόεδρο της Βουλής, Ναμπίχ Μπέρι. Με αφορμή την συνάντησή του με τον Σύρο ΥΠΕΞ, ο Πρόεδρος Αούν διαβεβαίωσε (αναφερόμενος στην πρόσφατη συμφωνία - πλαίσιο με το Ισραήλ) πως οι διαπραγματεύσεις με το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο «δεν είναι προδοσία» και πως δεν θα παραδώσει «ούτε μία σπιθαμή λιβανικού εδάφους».

Η επίσκεψη του Σαϊμπάνι επισήμως είχε ως στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στο πλαίσιο ευρύτερων επιπτώσεων που επέφερε η προ διετίας κατάρρευση της κυβέρνησης του τέως προέδρου της Συρίας, Μπασάρ Ασαντ. Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήθηκε η συγκρότηση Ανώτερης Διυπουργικής Επιτροπής Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης Συρίας - Λιβάνου με στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.

Ο Σύρος αξιωματούχος δήλωσε πως η χώρα του είναι «ανοικτή» να συναντήσει στελέχη της Χεζμπολάχ «εάν τα συμφέροντα το επιβάλλουν», ενώ κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Λιβάνου τον καθησύχασε πως η Συρία «δεν παίρνει καμία πλευρά στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου».

Φονική έκρηξη στη Δαμασκό

Τις ώρες που ο Σύρος ΥΠΕΞ πραγματοποιούσε διαδοχικές συναντήσεις στη Βηρυτό, στη Δαμασκό έσκασε βόμβα μέσα σε καφέ στο εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας, κοντά στην πλατεία Μαρτζάχ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό 22 άλλων.

Η αιτία της έκρηξης δεν έγινε άμεσα γνωστή αλλά ανακοινώθηκε πως διενεργείται άμεσα έρευνα.

Χτες το απόγευμα επίσης Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος ανακοίνωσε πως σκότωσαν σε εναέρια επιδρομή μέλος της Χεζμπολάχ «τη στιγμή που έβγαινε από τούνελ» της οργάνωσης στο Αλί Ταχίρ του Νοτίου Λιβάνου.