ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Εκατοντάδες σοροί φτάνουν καθημερινά στα νεκροτομεία...

2026 The Associated Press. All

Επταήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε στη Βενεζουέλα από προχτές, με τον λαό της χώρας να μετρά τεράστιες πληγές και αγωνίες από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στις 24 Ιούνη, ότανκαισυγκλόνισαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, και ακόμα περισσότερους εγκλωβισμένους, που ο αριθμός τους παραμένει απροσδιόριστος.

Χτες ο επίσημος απολογισμός των αρχών είχε ανεβάσει τους νεκρούς σε πάνω από 2.300, ωστόσο μόνο στην Γκουάιρα οι ιατροδικαστές λένε ότι πλέον στα νεκροτομεία φτάνουν κάθε μέρα περίπου 400 σοροί... Η αγωνία για τους χιλιάδες άστεγους και τα εκατομμύρια σεισμόπληκτων μεγαλώνει, με τα νοσοκομεία και γενικά τις ήδη υποβαθμισμένες δημόσιες υποδομές να καταρρέουν.

Από τη μεριά του πάντως ο απλός λαός εκφράζει την αλληλεγγύη του, μέσα και από την ακούραστη συμμετοχή πολλών σε σωστικές επιχειρήσεις, ακόμα και για να μπορέσουν οι οικογένειες να θάψουν με αξιοπρέπεια τα αγαπημένα τους πρόσωπα που χάθηκαν μέσα σε μια στιγμή. Χτες ένας 43χρονος ανασύρθηκε ζωντανός, οκτώ ολόκληρες μέρες μετά τους σεισμούς, οι οποίοι τον βρήκαν στη βάρδιά του ως φύλακα ασφαλείας μέσα στο κουβούκλιο όπου εργαζόταν σε κτίριο στην Κάτια Λα Μαρ της Γκουάιρα. Διασώστες από ΗΠΑ, Ελ Σαλβαδόρ, Κόστα Ρίκα, Πορτογαλία, Μεξικό, Χιλή και Βενεζουέλα έσκαβαν μαζί για πάνω από τρεις μέρες ώστε να τον απεγκλωβίσουν, ενώ παράλληλα τον τροφοδοτούσαν με νερό και αέρα, χρησιμοποιώντας ανιχνευτές και έναν εύκαμπτο σωλήνα. Στην τελευταία φάση της επιχείρησης, περίπου 30 άνθρωποι εργάζονταν αδιάκοπα στο σημείο, μεταξύ άλλων σκάβοντας μια σήραγγα τριών μέτρων.

Την ίδια στιγμή, πάνω στους τόνους ερειπίων, ευκαιρία για παρέμβαση στους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς βρίσκει πέρα από τις ΗΠΑ και το κράτος - μακελάρης Ισραήλ, που ανακοίνωσε ότι έστειλε κι αυτό ομάδα διασωστών, εκφράζοντας «την ηθική δέσμευσή του για ανθρωπιστική βοήθεια σε λαούς που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές», όπως είχε το θράσος να αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γκιντεόν Σάαρ. Και ενώ η χώρα του έχει βυθίσει στον θρήνο εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη τη Μέση Ανατολή επειδή «ενοχλούν» τα γεωπολιτικά συμφέροντα του ισραηλινού κεφαλαίου, τόλμησε να πει ότι «οι καρδιές μας είναι στις οικογένειες που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και στους πολλούς τραυματίες».

Η Βενεζουέλα και το Ισραήλ δεν διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις από το 2009, όταν το Καράκας τις διέκοψε, μετά την έναρξη άλλης μιας «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης» στη Γάζα.