ΓΑΛΛΙΑ

Μεγάλες φωτιές στα νότια

Μάχη με τις φλόγες συνέχιζαν να δίνουν χτες το βράδυ χιλιάδες πυροσβέστες στα προάστια της Μασσαλίας και σε άλλες περιοχές της νότιας Γαλλίας, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις δόθηκαν και εντολές εκκένωσης οικισμών. Στην Περπινιάν απομακρύνθηκαν 1.500 άτομα από τις τοπικές κατασκηνώσεις, ενώ έκλεισε και το τοπικό αεροδρόμιο. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι φέτος έχουν καεί 87.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 12.000 προχτές.

Αξιωματούχοι στον νομό των Ανατολικών Πυρηναίων εξέφραζαν ανησυχία για τη βιομηχανική ζώνη της περιφέρειας, με δεδομένο ότι σε πολλά από αυτά τα εργοστάσια βρίσκονται «δυνητικά ρυπογόνες ουσίες και εύφλεκτα υλικά». Την περασμένη βδομάδα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός εκτίμησε ότι οι θερμοκρασίες που καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη θα αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιών, κάτι που ήδη συμβαίνει.