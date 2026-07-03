ΕΛΠΕ

Απαράδεκτη απόλυση εργολαβικών από τη φύλαξη

Την απόλυση εργολαβικών εργαζομένων από τη φύλαξη των ΕΛΠΕ, επειδή αρνήθηκαν να ψάξουν προσωπικά αντικείμενα προσωπικού της επιχείρησης, απαιτεί η εργοδοσία από την εταιρεία ESA, που έχει αναλάβει την εργολαβία.

Πρόκειται για μια απαράδεκτη αξίωση, την οποία καταγγέλλει το νεοσύστατο Εργατικό Σωματείο Υπαλλήλων Ασφάλειας. Οπως αναφέρει, «οι μόνιμοι υπεύθυνοι ασφαλείας των ΕΛΠΕ δίνουν εντολές στους συναδέλφους φύλακες (security) της ESA να κάνουν έλεγχο στις προσωπικές αποσκευές (σακίδια, τρόφιμα) των εργαζομένων της παραγωγής των ΕΛΠΕ κατά την προσέλευση στον χώρο εργασίας τους». Μάλιστα, όπως καταγγέλλεται, οι έλεγχοι αυτοί γίνονται μπροστά σε όλους, με αποτέλεσμα να εκτίθενται τα προσωπικά αντικείμενα των εργαζομένων αδιακρίτως, ενώ αμφισβητείται η νομιμότητα των συγκεκριμένων αποφάσεων.

Αντίδραση υπάρχει και από τους εργαζόμενους των ΕΛΠΕ, οι οποίοι δεν δέχονται να υποστούν ελέγχους.

Για όλα τα παραπάνω και για την απαράδεκτη εκδικητική απόλυση το Σωματείο μαζί με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας ζήτησαν συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΠΕ, θέτοντας επιπλέον το ζήτημα της μη ένταξης των εργολαβικών εργαζομένων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, όπου εντάσσονται οι συνάδελφοί τους υπάλληλοι των ΕΛΠΕ.

Η εργοδοσία αρνήθηκε τη συνάντηση, πετώντας την μπάλα στην εξέδρα, και αξιοποιώντας το απαράδεκτο καθεστώς της ομηρίας των εργολάβων δεν εντάσσει τους εργαζόμενους στα ΒΑΕ.

«Το Σωματείο μας καταδικάζει τις τακτικές αυτές των δύο εταιρειών (ESA, ΕΛΠΕ) σε βάρος των συναδέλφων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή του στους συναδέλφους. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε αυτές τις παράνομες - εκδικητικές ενέργειες σε βάρος τους», τονίζεται στην ανακοίνωση.