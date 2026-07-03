Εγκληματικές οι ελλείψεις για τη θεραπεία ασθενών με διατροφικές διαταραχές

Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Φίλων Πασχόντων από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) «ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ», φορέων και σωματείων (Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών Αττικής, ΟΕΝΓΕ, Σύλλογοι Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ και ΨΝΑ Δαφνί) επιχείρησαν χτες - για πολλοστή φορά - να συναντηθούν με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η οποία το ...έσκασε από την πίσω πόρτα, αρνούμενη να ακούσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της υποστελέχωσης και της έλλειψης δομών πρόληψης και θεραπείας σε μια περίοδο έξαρσης των ψυχιατρικών νοσημάτων και αύξησής τους κατά 100% στην «μετα-covid» εποχή.

Η αντιπροσωπεία θυροκόλλησε το υπόμνημά της, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις 19 ειδικών επιστημόνων στα θέματα Πρόληψης και Θεραπείας των ΔΠΤ, των εκπροσώπων 7 φορέων Γονέων, Εκπαιδευτικών, Θεραπευτών και Εργαζόμενων στους φορείς Θεραπείας, όπως διατυπώθηκαν στην πρόσφατη ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος «Επιστρέφω».

Συγκεκριμένα, αναδεικνύουν την κατακόρυφη έξαρση διαταραχών τα τελευταία χρόνια, με ταυτόχρονη μείωση του ορίου ηλικίας, την καταγραφή και νέων διαταραχών. Επίσης, τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην επαρχία, αφού η παντελής έλλειψη θεραπευτικών δομών εκτός Αττικής αναγκάζει ολόκληρες οικογένειες να μετακομίζουν στην Αθήνα. Ξεχωρίζουν ακόμα την απουσία πρόληψης, με το απόλυτο «κενό» που επικρατεί στον τομέα της ενημέρωσης, αλλά και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όπου κρίνεται επιτακτική η ίδρυση εξειδικευμένων Κέντρων Ημέρας.

Οι φορείς αναδεικνύουν ότι υπάρχει απουσία μιας ολοκληρωμένης επιδημιολογικής μελέτης για την έκταση και το είδος των ΔΠΤ στην Ελλάδα.

Και, τονίζοντας την κυβερνητική αδιαφορία, σημειώνουν την υποστελέχωση των Δημόσιων Δομών που τείνουν να αναστείλουν τη λειτουργία τους, το κλείσιμο του «18 ΑΝΩ» που με την υπαγωγή του στον ΕΟΠΑΕ δεν αναλαμβάνει πλέον περιστατικά με ΔΠΤ και συνολικά τις αρνητικές συνέπειες της εφαρμογής του νόμου για την «Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης».

Στο πλευρό τους το ΚΚΕ

Αμέσως μετά, ο Σύλλογος «ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ» πραγματοποίησε συνάντηση στη Βουλή με την βουλευτή και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα. Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ενημέρωσαν την βουλευτή για την ανυπαρξία δομών πρόληψης, τις ελάχιστες δομές θεραπείας που πλέον έχουν φρακάρει, στάθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις όπως το πάγωμα των νέων εισαγωγών στη Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική στο «Αττικόν» και στην Α' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική στο «Αιγινήτειο», την πίεση που δέχεται και η Ψυχιατρική Κλινική Ψυχογενούς Ανορεξίας του Σισμανόγλειου.

Η Β. Δάγκα μετέφερε την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση του ΚΚΕ στα δίκαια αιτήματα των πασχόντων και των οικογενειών τους, δεσμεύτηκε για τη συνέχιση στήριξης του αγώνα με κάθε μέσο, και με την άμεση κατάθεση στη Βουλή σχετικής Ερώτησης.