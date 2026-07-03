ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Ως «παροχή» βαφτίζεται η μη περικοπή τους!

Αμετάβλητες θα παραμένουν από εδώ και στο εξής οι συντάξεις χηρείας, καθώς - σύμφωνα με τοποθέτηση της υπουργού Εργασίας Ν. Κεραμέως στη Βουλή - με διάταξη που αναμένεται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα, θα καταργηθεί η επαχθής περικοπή από το 70% της σύνταξης του θανόντος, στο 35%, μετά την πάροδο της τριετίας καταβολής.

Επιπλέον, με βάση τις δηλώσεις της υπουργού όσοι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας έχουν υποστεί την εν λόγω περικοπή, θα τύχουν αύξησης της παροχής και από το 35% που λαμβάνουν, θα επανέλθει στο 70% το συγκεκριμένο ποσό, ανά περίπτωση, ενώ δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά σε όσους μέχρι τώρα δεν είχε επιβληθεί η περικοπή στο 35%. Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως όσοι λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, που προέρχονται όμως από διαφορετική πηγή δικαιώματος, θα συνεχίσουν να τις εισπράττουν χωρίς κατάργηση της μίας εθνικής σύνταξης, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Η όψιμη «ανακάλυψη» από την κυβέρνηση του προβλήματος που έχει προκύψει με την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης από την πρώτη στιγμή του νόμου Κατρούγκαλου, 11 ολόκληρα χρόνια μετά την ψήφισή του είναι άλλη μια κοροϊδία. Πολύ περισσότερο που πρόκειται για περικοπή η οποία δεν έχει εφαρμοστεί στην περίπτωση των συντάξεων χηρείας στον ιδιωτικό τομέα, αλλά μόνο στις συντάξεις του Δημοσίου, αφού αν αυτό γινόταν, οι συντάξεις χηρείας του ΕΦΚΑ θα εξαϋλώνονταν. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα θα οδηγούσε σε συντάξεις κάτω από το πλαφόν που έχει τεθεί για τις συντάξεις χηρείας με σχετική εγκύκλιο το 2021.

Πάντως, είναι χαρακτηριστικό πως αυτήν τη στιγμή η μέση σύνταξη χηρείας (στοιχεία «Ηλιος» Μάης 2026) είναι μόλις 632 ευρώ μεικτά. Κατά συνέπεια, δεν έπιασε την κυβέρνηση κάποιος πόνος για τους συνταξιούχους. Αλλωστε μία από τις βασικές διεκδικήσεις του κινήματος των συνταξιούχων, χρόνια τώρα, ήταν η κατάργηση αυτής της απαράδεκτης και σκληρής νομοθετικής πρόβλεψης, που μετέτρεπε τις συντάξεις χηρείας σε φτωχό επίδομα μετά την πάροδο της τριετίας. Κάτω από αυτήν την πίεση και την αγωνιστική διεκδίκηση χιλιάδων συνταξιούχων που βρέθηκαν στα συλλαλητήρια της ΣΕΑ, όλα τα προηγούμενα χρόνια, η κυβέρνηση αναγκάζεται σήμερα να κάνει ένα βήμα πίσω.

Αναμένεται βέβαια και η οριστική διατύπωση της σχετικής κυβερνητικής δέσμευσης. Επιπλέον, από την τοποθέτηση της υπουργού δεν γίνεται σαφές τι θα γίνει με τις συντάξεις χηρείας που έχουν εκδοθεί πριν την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου και είναι δεκάδες χιλιάδες και αν η κατάργηση των περικοπών - μετά την πάροδο της τριετίας - θα αφορά και αυτές.