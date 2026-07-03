ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η «κανονικότητα» της γυναικείας ανισοτιμίας παραμένει όσο υπάρχει το σύστημα της εκμετάλλευσης

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε χτες (βλ. σελ. 10-11), για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970 για την «Ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας, μέσω της μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής», σχολιάζει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας.

Και, καταγγέλλοντας τον αντιδραστικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου, σημειώνει αναλυτικά:

«Η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο που στο όνομα της αντιμετώπισης του "μισθολογικού χάσματος" ανδρών και γυναικών παρουσιάζει τη δήθεν "ενημέρωση" των εργαζομένων και την υποχρέωση των εργοδοτών για "διαφάνεια στις αμοιβές" ως λύση για την αντιμετώπιση των μισθολογικών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Ομως, παρά το εύηχο περιτύλιγμα, το σχέδιο νόμου κινείται σε αντιδραστική κατεύθυνση, προωθεί την ατομική διαπραγμάτευση των όρων μισθού και εργασίας των εργαζομένων και διατρέχεται από μία ισοπεδωτική αντίληψη, που διαγράφει τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών.

Γιατί:

- Υπολογίζει το "Μισθολογικό Χάσμα" με "μέσους όρους" και "μέσα επίπεδα" που δεν αντανακλούν την πραγματική ανισοτιμία μεταξύ γυναικών και αντρών στην εργασία και τη ζωή.

- Δεν λέει κουβέντα για τις πραγματικές αιτίες που επιδρούν στις υπαρκτές μισθολογικές ανισότητες, δηλαδή:

Την υποαπασχόληση και τις "ευέλικτες" εργασιακές σχέσεις, που καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά στις γυναίκες.

Τις διαφοροποιήσεις κατά κλάδο ανάλογα με την ειδίκευση του γυναικείου εργατικού δυναμικού.

Τις συχνότερες και μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές του εργάσιμου βίου των γυναικών, οι οποίες συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι η μητρότητα και η φροντίδα της οικογένειας είναι ατομική - οικογενειακή υπόθεση και ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα.

Επιδιώκουν να αποκρύψουν ότι αυτή είναι η "κανονικότητα" της γυναικείας ανισοτιμίας στη σύγχρονη εκμεταλλευτική κοινωνία που σφυρηλατείται από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης και όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, καθώς:

Προωθεί τις "ελαστικές" εργασιακές σχέσεις, τη δουλειά με ημερομηνία λήξης, τη δουλειά τις Κυριακές, την τηλεργασία, δηλαδή τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου προς όφελος της εργοδοσίας.

Απογειώνει την εντατικοποίηση και τον απλήρωτο εργάσιμο χρόνο, με βάση τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων.

Στο όνομα της "ισότητας" έχει κατεδαφίσει κατακτήσεις και δικαιώματα των γυναικών, όπως η άρση της κατάργησης της νυχτερινής εργασίας των εργαζόμενων γυναικών στη βιομηχανία, η 5ετής διαφορά στην ηλικία συνταξιοδότησης. Και σήμερα με αυτό το νομοσχέδιο στο όνομα της ισότητας φέρνουν κατάπτυστη ρύθμιση που επεκτείνει τη δουλειά τις Κυριακές και τις αργίες στη βιομηχανία.

Ολα αυτά είναι που καθηλώνουν τον μέσο μισθό των γυναικών σε χαμηλότερα επίπεδα.

Τα μέτρα που προωθούν δεν εξασφαλίζουν την αύξηση των πενιχρών μισθών των εργαζόμενων γυναικών.

Η "μισθολογική διαφάνεια" δεν θα αλλάξει την αύξηση - κοροϊδία στον κατώτατο μισθό που ανέρχεται μόλις σε 27 ευρώ καθαρά τον μήνα ή σε 79 λεπτά τη μέρα σε όσους αμείβονται με μεροκάματο και στην πλειονότητά τους είναι εργαζόμενες γυναίκες. Δεν μπορεί να δώσει καμιά ανάσα στην εργαζόμενη που είναι αντιμέτωπη με την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των αναγκών της οικογένειάς της, αφήνοντάς την χωρίς ευρώ στα μισά του μήνα.

Βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα

Αντί το υπουργείο Εργασίας να διαμορφώνει τις παραμέτρους και τα κριτήρια για την εξασφάλιση της μη αρνητικής διάκρισης σε βάρος των εργαζόμενων γυναικών, εκχωρεί όλη την αρμοδιότητα στους ίδιους τους εργοδότες και μάλιστα τους επιτρέπει να διαμορφώνουν διαφορετικούς όρους και κριτήρια ανά επιχείρηση.

`Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας

Οδηγίες και ψηφίσματα της ΕΕ συνδέουν το χάσμα στις αμοιβές με το χάσμα στην απασχόληση και αυτό που τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα δεν είναι η βελτίωση των μισθών και των όρων εργασίας για τις εργαζόμενες, αλλά η βελτίωση της κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων και η μείωση της "χασούρας" από τις ασφαλιστικές εισφορές για τα κράτη και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι γυναίκες του μόχθου, οι εργαζόμενες, οι νέες γυναίκες, δυναμώνουμε τον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει!

Ολα τα παραπάνω αποτελούν λόγο για τις εργαζόμενες, ώστε να πάρουν τη θέση τους στη μάχη ενάντια στην πολιτική που από τη μια ισοπεδώνει τους μισθούς και τη ζωή τους και από την άλλη υπόσχεται "μισθολογική διαφάνεια".

Δυναμώνουμε τον συλλογικό αγώνα και διεκδικούμε: