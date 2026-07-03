Τοποθέτηση για το αντιδραστικό νομοσχέδιο περί «καταπολέμησης του μισθολογικού χάσματος ανδρών - γυναικών»
Και, καταγγέλλοντας τον αντιδραστικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου, σημειώνει αναλυτικά:
«Η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο που στο όνομα της αντιμετώπισης του "μισθολογικού χάσματος" ανδρών και γυναικών παρουσιάζει τη δήθεν "ενημέρωση" των εργαζομένων και την υποχρέωση των εργοδοτών για "διαφάνεια στις αμοιβές" ως λύση για την αντιμετώπιση των μισθολογικών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Ομως, παρά το εύηχο περιτύλιγμα, το σχέδιο νόμου κινείται σε αντιδραστική κατεύθυνση, προωθεί την ατομική διαπραγμάτευση των όρων μισθού και εργασίας των εργαζομένων και διατρέχεται από μία ισοπεδωτική αντίληψη, που διαγράφει τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών.
Γιατί:
- Υπολογίζει το "Μισθολογικό Χάσμα" με "μέσους όρους" και "μέσα επίπεδα" που δεν αντανακλούν την πραγματική ανισοτιμία μεταξύ γυναικών και αντρών στην εργασία και τη ζωή.
- Δεν λέει κουβέντα για τις πραγματικές αιτίες που επιδρούν στις υπαρκτές μισθολογικές ανισότητες, δηλαδή:
Επιδιώκουν να αποκρύψουν ότι αυτή είναι η "κανονικότητα" της γυναικείας ανισοτιμίας στη σύγχρονη εκμεταλλευτική κοινωνία που σφυρηλατείται από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης και όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, καθώς:
Ολα αυτά είναι που καθηλώνουν τον μέσο μισθό των γυναικών σε χαμηλότερα επίπεδα.
Τα μέτρα που προωθούν δεν εξασφαλίζουν την αύξηση των πενιχρών μισθών των εργαζόμενων γυναικών.
Η "μισθολογική διαφάνεια" δεν θα αλλάξει την αύξηση - κοροϊδία στον κατώτατο μισθό που ανέρχεται μόλις σε 27 ευρώ καθαρά τον μήνα ή σε 79 λεπτά τη μέρα σε όσους αμείβονται με μεροκάματο και στην πλειονότητά τους είναι εργαζόμενες γυναίκες. Δεν μπορεί να δώσει καμιά ανάσα στην εργαζόμενη που είναι αντιμέτωπη με την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των αναγκών της οικογένειάς της, αφήνοντάς την χωρίς ευρώ στα μισά του μήνα.
Αντί το υπουργείο Εργασίας να διαμορφώνει τις παραμέτρους και τα κριτήρια για την εξασφάλιση της μη αρνητικής διάκρισης σε βάρος των εργαζόμενων γυναικών, εκχωρεί όλη την αρμοδιότητα στους ίδιους τους εργοδότες και μάλιστα τους επιτρέπει να διαμορφώνουν διαφορετικούς όρους και κριτήρια ανά επιχείρηση.
Οδηγίες και ψηφίσματα της ΕΕ συνδέουν το χάσμα στις αμοιβές με το χάσμα στην απασχόληση και αυτό που τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα δεν είναι η βελτίωση των μισθών και των όρων εργασίας για τις εργαζόμενες, αλλά η βελτίωση της κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων και η μείωση της "χασούρας" από τις ασφαλιστικές εισφορές για τα κράτη και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Ολα τα παραπάνω αποτελούν λόγο για τις εργαζόμενες, ώστε να πάρουν τη θέση τους στη μάχη ενάντια στην πολιτική που από τη μια ισοπεδώνει τους μισθούς και τη ζωή τους και από την άλλη υπόσχεται "μισθολογική διαφάνεια".
Δυναμώνουμε τον συλλογικό αγώνα και διεκδικούμε: