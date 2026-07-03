ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Εδώ και τώρα ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι οιστο πλαίσιο στάσης εργασίας, με αφορμή τη συζήτηση στην Ολομέλεια τουόπου περιλαμβανόταν και η ρύθμιση για τα ΒΑΕ.

Πρόκειται για το άρθρο 40, με το οποίο αποκλείονται από τα ΒΑΕ χιλιάδες εργαζόμενοι που δουλεύουν σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες στο σύστημα Υγείας, ενώ ακόμη κι όσοι εντάσσονται θα πρέπει να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ από την τσέπη τους για την εξαγορά ενσήμων προηγούμενων ετών. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση απέρριψε τις σχετικές προτάσεις της ΟΕΝΓΕ, των σωματείων των εργαζομένων στα νοσοκομεία, την πρόταση νόμου του ΚΚΕ για ένταξη στα ΒΑΕ όλου του υγειονομικού προσωπικού, χωρίς «ναι μεν αλλά», με μείωση ορίων ηλικίας, και πρόσθετες μέρες άδειας, χωρίς επιβάρυνση των υγειονομικών με τα επισφάλιστρα. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, γέλια προκάλεσε στους συγκεντρωμένους υγειονομικούς η παρέμβαση της ηγεσίας της ΠΟΕΔΗΝ, που μετά τα αλληλοκεράσματα με τον υπουργό εμπορίου Υγείας και τα συχαρίκια που του έδινε για την «κοσμογονία» της εμπορευματοποίησης στα νοσοκομεία, χθες «θυμήθηκε» εν μέσω προεκλογικής περιόδου, να καταγγείλει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.

Μαζί με τα σωματεία εργαζομένων νοσοκομείων («Θριάσιο», ΚΑΤ, «Ευαγγελισμός», «Αττικόν», Νίκαιας, «Αγιος Σάββας» κ.ά.) που διαδήλωναν το δίκαιο αίτημά τους βρέθηκαν αντιπροσωπείες της ΕΙΝΑΠ και της ΟΕΝΓΕ.

Την αμέριστη και διαχρονική συμπαράσταση του ΚΚΕ μετέφερε ο βουλευτής Χρήστος Κατσώτης, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του Κόμματος για ένταξη στα ΒΑΕ όλων όσοι εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, υπενθυμίζοντας πως εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια η ένταξή τους στα ΒΑΕ. Κάλεσε τους υγειονομικούς να σκεφτούν γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν ενταχθεί στα ΒΑΕ, σημειώνοντας: «Αυτό που "κρατάει" κάθε κυβέρνηση είναι ότι θέλει να βγάλει εκτός ΒΑΕ κι άλλους εργαζόμενους, όπως γίνονταν και τα προηγούμενα χρόνια». Γι' αυτό και τους κάλεσε να συνεχίσουν να το παλεύουν, να μην κάνουν βήμα πίσω μέχρι να ενταχθούν όλοι στα ΒΑΕ.