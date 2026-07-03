ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Μεγαλώνει ο κατάλογος των θυμάτων του τετραετούς πολέμου

Πολύνεκρη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο και άλλες ουκρανικές περιοχές και επιθέσεις της Ουκρανίας πιο βαθιά σε ρωσικό έδαφος

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Σε φάση στρατιωτικής κλιμάκωσης βρίσκεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως έδειξε και η χθεσινή πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, με τους λαούς και των δύο χωρών που κάποτε ζούσαν αρμονικά στο πλαίσιο της ΕΣΣΔ, να ματώνουν για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων και όσων συνέβαλαν στην ανατροπή του σοσιαλισμού και την παλινόρθωση του καπιταλισμού.

H Ρωσία από το βράδυ της Τετάρτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, σφυροκοπούσε επί 11 ώρες με 500 drones και δεκάδες πυραύλους σε μια συνδυασμένη επίθεση, με στόχο το Κίεβο αλλά και άλλες περιοχές της χώρας,

Η επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 17 νεκρούς και 85 τραυματίες, καθώς τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούσαν να αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα φέρεται να αναχαίτισε την πλειονότητα των επιθέσεων, ωστόσο 33 πύραυλοι και drones έπληξαν στόχους στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε «μαζική επίθεση με όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς» και επιθετικά drones. Σύμφωνα με τη Μόσχα, στόχος ήταν εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας, ενεργειακές υποδομές και στρατιωτικά αεροδρόμια στις περιφέρειες Κιέβου, Ντνιπροπετρόβσκ, Πολτάβα, Τσερκάσι και Τσερνίχιβ.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, ζήτησε από τους «συμμάχους» του ΝΑΤΟ περισσότερη στήριξη της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, καλώντας ιδιαίτερα τις ΗΠΑ να εκδώσουν άδεια, ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να παράγει πυραύλους «Patriot».

Εξάλλου, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι θα προτείνει σήμερα την επιβολή νέων κυρώσεων εις βάρος «οντοτήτων που υποστηρίζουν το ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα». «Συνεχίζουμε να εντείνουμε την πίεση έως ότου η Ρωσία κατανοήσει ότι δεν μπορεί να κερδίσει», τόνισε.

Η νέα ρωσική επίθεση σημειώθηκε ενώ το Κίεβο εντείνει τα πλήγματα βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας, στην περιοχή Κστόβο, καθώς και σιδηροδρομική γέφυρα στον ποταμό Ντονέτς, η οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμοποιείται για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών στρατευμάτων.

Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της Ουκρανίας να πλήξει κρίσιμες ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές της Ρωσίας, ασκώντας πίεση για «εκεχειρία» και «διαπραγματεύσεις».

Ρωσία: Αιχμές για χρήση πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία

Η Ρωσία ανέφερε χθες ότι η Ουκρανία ενδέχεται να χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε μάχη βαλλιστικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας δήλωσε ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέρριψαν «επιχειρησιακό - τακτικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς» τις τελευταίες 24 ώρες, μαζί με επτά κατευθυνόμενες βόμβες και 602 drones.

Η Μόσχα δεν προσδιόρισε το όπλο ούτε έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες. Η Ουκρανία δεν έχει επιβεβαιώσει τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου.

Ο ισχυρισμός αυτός έρχεται μετά την ανακοίνωση της ουκρανικής αμυντικής εταιρείας «Fire Point» ότι ο βαλλιστικός πύραυλος FP-9 της βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, κοντά στη φάση των δοκιμών.

Περισσότερα πλήγματα σε Ρωσία και κατεχόμενες περιοχές τον Ιούνη

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ISW (Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου), τον Ιούνη οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τουλάχιστον 303 επιθέσεις μεσαίου βεληνεκούς κατά ρωσικών στόχων σε κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές. Συγκριτικά, οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 210 αντίστοιχα πλήγματα τον φετινό Μάη.

Οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στα ρωσικά logistics αλλά και στις επιχειρήσεις στο πεδίο των μαχών, ενώ παράλληλα προκαλούν ελλείψεις βενζίνης και οικονομικές τριβές στη Ρωσία και τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, με πλέον ενδεικτική την περίπτωση της Κριμαίας.

Οι ουκρανικές δυνάμεις πλήττουν πλέον συστηματικά στόχους που βρίσκονται βαθιά στη ρωσική επικράτεια, όπως περιοχές που μέχρι τώρα βρίσκονταν εκτός εμβέλειας των ουκρανικών όπλων, όπως η Μόσχα και το Τσελιαμπίνσκ.

Το ISW επικαλείται στοιχεία που δείχνουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μέσα στον Ιούνη τουλάχιστον 31 πλήγματα κατά ρωσικών υποδομών πετρελαίου και τουλάχιστον 47 πλήγματα κατά ρωσικών στρατιωτικών στόχων σε τουλάχιστον 41 ρωσικές ομοσπονδιακές οντότητες.

Στα 2 εκατ. οι απώλειες του πολέμου σύμφωνα με αμερικανικές έρευνες

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια στρατιωτικές απώλειες, με τις δυνάμεις της Μόσχας να επωμίζονται το κύριο βάρος των απωλειών, σύμφωνα με αμερικανικό think tank.

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) εκτιμά ότι μεταξύ 400.000 και 450.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φλεβάρη του 2022, από ένα σύνολο 1,4 εκατ. θυμάτων που σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή αγνοούνται.

Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται να έχουν μεταξύ 125.000 και 150.000 νεκρούς και από 525.000 έως 625.000 θύματα κατά την ίδια περίοδο.

«Οι Ρώσοι που έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία είναι τέσσερις φορές περισσότεροι από όλους τους αμερικανικούς θανάτους σε όλους τους πολέμους μαζί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», αναφέρει η αμερικανική δεξαμενή σκέψης, ενώ η αναλογία των θυμάτων Ρωσίας προς Ουκρανία πιθανότατα έχει αυξηθεί σε περίπου 8 προς 1 κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Γερμανία: Ουκρανικό σχέδιο ανατίναξης των αγωγών Nord Stream

Οι Γερμανοί εισαγγελείς κατηγορούν τον Ουκρανό, Serhii K., ότι ενήργησε ως συνεργός σε έγκλημα πολέμου συμμετέχοντας στην ανατίναξη των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream 1 και Nord Stream 2 που συνδέουν τη Ρωσία και τη Γερμανία τον Σεπτέμβρη του 2022.

Οι Γερμανοί εισαγγελείς ισχυρίζονται περαιτέρω, σύμφωνα με το κατηγορητήριο το οποίο είδε το «Politico», ότι, ως αξιωματικός στον ουκρανικό στρατό το 2022, αυτός και άλλο στρατιωτικό προσωπικό «ενεργώντας εκ μέρους κρατικών φορέων στην Ουκρανία» ανέπτυξαν ένα σχέδιο για την καταστροφή των αγωγών Nord Stream, προκειμένου να σταματήσουν οριστικά τις παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία και την Ευρώπη και να αποτρέψουν τη Μόσχα από το να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την Ενέργεια για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας αρνήθηκε ότι η κυβέρνησή του εμπλέκεται στην επίθεση.

Σε ένα πινγκ-πονγκ απόδοσης ευθυνών, η Ρωσία, η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν θεωρηθεί ύποπτες για το σαμποτάζ.