ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

Καταγγέλλει την εντεινόμενη επιθετικότητα από τις ΗΠΑ

Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση της Κούβας, με δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια την Τετάρτη, κατήγγειλε τις επιθετικές ενέργειες της Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση επείγουσα, λόγω της «πολυδιάστατης επιθετικότητας» που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Κούβα έχει ζητήσει το θέμα του τερματισμού του βάρβαρου αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης να τεθούν στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 7 Ιούλη.

Οπως σημείωσε ο Κουβανός ΥΠΕΞ, μαζί με τα υπόλοιπα κράτη - μέλη «θα καταγγείλουμε τις επιθετικές ενέργειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ εναντίον της χώρας μας, οι οποίες περιλαμβάνουν την απειλή και την πραγματική πιθανότητα στρατιωτικής επιθετικότητας, τον ενεργειακό αποκλεισμό και άλλα μέτρα ακραίας εντατικοποίησης του αποκλεισμού», που όπως τόνισε αποτελούν «πράξη γενοκτονίας, συλλογικής τιμωρίας, μια κατάφωρη και συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Κουβανών και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου».

Ο Μπ. Παρίγια κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να «εκφοβίσουν» τα κράτη - μέλη μέσω καταναγκαστικών μεθόδων για να παρεμποδίσουν τη σύνοδο. Αυτή η σύνοδος προηγείται της ψηφοφορίας επί του σχεδίου ψηφίσματος κατά του αποκλεισμού το οποίο καταθέτει κάθε χρόνο η Κούβα, φέτος έχει προγραμματιστεί για τις 27 Οκτώβρη και όλες τις 33 προηγούμενες φόρες έχει συναντήσει τη σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη των κρατών - μελών, με εξαίρεση βέβαια τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και περιστασιακά κάποιες άλλες χώρες - συμμάχους τους.

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο, κατήγγειλε τις πιέσεις που ασκούν οι ΗΠΑ σε μια σειρά κυβερνήσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου ώστε να τερματίσουν τα διμερή προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης με την Κούβα. Οπως είπε, «οι άμεσες επιπτώσεις αυτής της πολιτικής διεθνούς εκβιασμού μεταφράζονται σε περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας για χιλιάδες ανθρώπους από διαφορετικές κοινότητες σε διάφορες ηπείρους, οι οποίοι λαμβάνουν ανιδιοτελή βοήθεια από Κουβανούς ειδικούς». Και πρόσθεσε: «Οι προσπάθειες μποϊκοτάζ της διεθνιστικής ιατρικής συνεργασίας του κουβανικού λαού προστίθενται στις πιέσεις που "έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες" σε όλες τις κυβερνήσεις ώστε να συμμορφωθούν με την απαγόρευση που εξέδωσε η Ουάσιγκτον για την εξαγωγή καυσίμων στην Κούβα».

Στο στόχαστρο των ΗΠΑ βρέθηκε και το Κουβανικό Ινστιτούτο για τη Φιλία των Λαών (ICAP), που χαρακτηρίστηκε από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, διακεκριμένο στέλεχος της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι, «βασικό όργανο της κουβανικής κυβέρνησης για διεθνή κατασκοπεία και εχθρικές ενέργειες κατά των ΗΠΑ και της Δύσης».

Απαντώντας σε αυτές τις συκοφαντίες ο πρόεδρος του ICAP, Φερνάντο Γκονζάλες Γιορτ, ένας από του 5 Κουβανούς ήρωες που φυλακίστηκαν για 15 χρόνια στις ΗΠΑ επειδή ακριβώς αποκάλυψαν τα τρομοκρατικά δίκτυα του Μαϊάμι, δήλωσε: «Ο κόσμος έχει συνηθίσει να ακούει τα ψέματά τους, τα οποία δεν στέκουν, με μοναδικό σκοπό να εκφοβίσουν και να τρομοκρατήσουν τη σημαντική δύναμη αλληλεγγύης που στηρίζει και συνοδεύει τη χώρα μας από τη νίκη της Επανάστασης. Ο Ρούμπιο ενοχλείται ιδιαίτερα που οι φίλοι της Κούβας και οι έντιμοι άνθρωποι καλής θέλησης υψώνουν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονική και εγκληματική πολιτική του ιμπεριαλισμού των Γιάνκηδων, η οποία συλλογικά τιμωρεί έναν ολόκληρο ευγενή και θαρραλέο λαό, που αγωνίζεται για το νόμιμο δικαίωμά του στην ανάπτυξη και στη ζωή εν ειρήνη».