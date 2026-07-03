ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ακόμη ένα βήμα προς την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία

Ακόμη ένα βήμα προς την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία έκανε η συγκυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών - Σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία εν μέσω πυρετωδών πολεμικών προετοιμασιών και ενώ το Βερολίνο έχει βάλει σκοπό να κυριαρχήσει γεωπολιτικά στην Ευρώπη, σχηματίζοντας τον ισχυρότερο στρατό.

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει την υποχρεωτική κλήτευση εφέδρων του στρατού για εκπαίδευση, στο πλαίσιο σχεδίων για την ενίσχυση των στρατευμάτων μπροστά στο ενδεχόμενο ενός πολέμου με τη Ρωσία.

Η Γερμανία στοχεύει να διπλασιάσει τον αριθμό των εφέδρων της μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας σε τουλάχιστον 200.000 μέλη, επιπλέον του στόχου των τουλάχιστον 260.000 εν ενεργεία στρατιωτών.

Ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η Γερμανία πρέπει να γίνει «ετοιμοπόλεμη» και να βελτιώσει την ικανότητά της να κινητοποιεί γρήγορα τις δυνάμεις της σε περίπτωση μιας μεγάλης ευρωπαϊκής σύγκρουσης.

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι έφεδροι θα παραμείνουν εκπαιδευμένοι και άμεσα διαθέσιμοι σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ απαιτήσει από τη Γερμανία να κινητοποιήσει γρήγορα τις δυνάμεις του. Το υπουργείο Αμυνας υποστηρίζει ότι η εθελοντική συμμετοχή δεν επαρκεί πλέον, δεδομένης της «κατάστασης ασφαλείας» στην Ευρώπη.

Ενα βασικό σημείο είναι η κατάργηση της απαίτησης να συμφωνήσουν τόσο ο έφεδρος όσο και ο εργοδότης στην κλήση για εκπαίδευση. Σε αντάλλαγμα, ο στρατός σχεδιάζει να αυξήσει την «ελκυστικότητα» της εφεδρικής υπηρεσίας και να δώσει στους εργοδότες μεγαλύτερη προθεσμία προειδοποίησης.

Η ένωση Γερμανών εφέδρων αξιολόγησε θετικά το νομοσχέδιο μετά την παρουσίασή του τον Μάη. Ωστόσο, η γερμανική επιχειρηματική ένωση DIHK δήλωσε ότι οι εταιρείες θα πρέπει να ειδοποιούνται τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα, αντί για τις προβλεπόμενες οκτώ εβδομάδες.

Το Κοινοβούλιο πρόκειται να εξετάσει το σχέδιο νόμου μετά τις θερινές διακοπές, με το υπουργείο να αναμένει ότι ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του επόμενου έτους.