ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ - ΟΤΤΑΒΑ - ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ.- Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ ανακοίνωσε προχτές βράδυ ότι δεν θα ανανεώσει τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τον Καναδά και το Μεξικό (USMCA), γιατί προτιμά να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τους δύο εταίρους της ώστε «να τη βελτιώσει». Η συμφωνία, την οποία είχε υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του, προέβλεπε ότι οι τρεις χώρες θα μπορούσαν να την ανανεώσουν το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου, παρατείνοντάς την έτσι για 16 χρόνια. Με την άρνηση των ΗΠΑ να το πράξουν, η συμφωνία θα παρατείνεται από χρόνο σε χρόνο, εκτός και αν μία από τις τρεις χώρες ανακοινώσει επισήμως ότι αποσύρεται από αυτήν.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ - ΡΙΑΝΤ.- Ενας Αμερικανός στρατιωτικός αγνοείται και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, αλλά η κατάστασή τους είναι σταθερή, μετά την αναγκαστική προσθαλάσσωση του ελικοπτέρου MH-60S Seahawk στην Αραβική Θάλασσα την Τετάρτη. Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό προκλήθηκε από εχθρική ενέργεια.

ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ.- Ο 34χρονος Αμερικανός Μάικλ Λάινς προσέφυγε σε δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια κατά της αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης, OpenAI, και του διευθύνοντος συμβούλου της, του Σαμ Αλτμαν, ισχυριζόμενος ότι η πλατφόρμα ChatGPT επιδείνωσε τη διπολική διαταραχή από την οποία πάσχει, επειδή δεν διαθέτει δικλίδες ασφαλείας για τους χρήστες με ψυχικές ασθένειες. Ο Λάινς αναφέρει στην αγωγή που κατέθεσε σε πολιτειακό δικαστήριο ότι οι συνομιλίες του με το ChatGPT πέρυσι κλιμάκωσαν ένα μανιακό επεισόδιο που βίωνε, οδηγώντας σε πολλές εβδομάδες παραισθήσεων που κορυφώθηκαν με μια απόπειρα αυτοκτονίας. Η μήνυση υποστηρίζει ότι η OpenAI ανέπτυξε ένα προϊόν που εγκυμονεί κινδύνους για τα άτομα με ψυχικές ασθένειες.

ΡΩΜΗ.- Το Βατικανό επιβεβαίωσε χτες τον αφορισμό έξι επισκόπων από την Αδελφότητα του Αγίου Πίου Ι', επισημοποιώντας το «σχίσμα» αυτού του παραδοσιακού κινήματος με τη Ρώμη. «Οι ιεροί λειτουργοί που ανήκουν στην Αδελφότητα του Αγίου Πίου Ι' θεωρούνται σχισματικοί» και οι λαϊκοί πιστοί που «προσχωρούν επίσημα» σε αυτήν πρέπει «να θεωρούνται σχισματικοί και αφορισμένοι». Η Αδελφότητα χειροτόνησε τέσσερις νέους επισκόπους την Τετάρτη στην Ελβετία ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων από όλο τον κόσμο, μια «σχισματική πράξη» σύμφωνα με τον Πάπα.