ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Φωτιά σε νοσοκομείο με δύο νεκρούς

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στην πόλη Λούντβιχσλουστ της βόρειας Γερμανίας, ανακοίνωσαν οι αρχές. Η οροφή άρχισε να φλέγεται από τις 04.28 το πρωί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα δύο θύματα ήταν ασθενείς, ενώ η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από 30 τραυματίες. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Δεν είναι σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο.

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα ασθενείς και προσωπικό από το πενταώροφο κτίριο. Το νοσοκομείο διαθέτει συνολικά 160 κλίνες και είναι το μοναδικό στην πόλη.