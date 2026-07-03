ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2027 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Ηττα με συνέπειες για την Εθνική

Σε μπελάδες μπήκε η Εθνική ανδρών ενόψει της β' φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, μετά τη χθεσινή της ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι για την 5η αγωνιστική του 2ου ομίλου της α' φάσης των προκριματικών.

Η Εθνική, που έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη β' φάση, έπεσε στο 3-2, κάτι που θα έχει συνέπειες ενόψει των διασταυρώσεων στη β' φάση, όπου οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους από την α' φάση. Πλέον η νίκη επί της Πορτογαλίας αυτήν την Κυριακή στη «Sunel Arena» (19.30) για την τελευταία αγωνιστική είναι μονόδρομος για την Εθνική, προκειμένου να μη χειροτερέψουν τα πράγματα γι' αυτή στη συνέχεια.

Από την Εθνική ξεχώρισε ο Λαρεντζάκης με 16 πόντους, ενώ για τη Ρουμανία κορυφαίος ήταν ο Ράσελ με 20.