ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Μετακίνηση ανηλίκων με αναπηρία σε άλλες πόλεις η «απάντηση» στην έλλειψη προσωπικού

«Μπαλάκι» γίνονται ανήλικα παιδιά με αναπηρίες που φιλοξενούνται στο ίδρυμα «Κιβωτός της Αγάπης» στην Πάτρα, αφού λόγω των ελλείψεων προσωπικού η κυβέρνηση αποφάσισε να τα μετακινήσει εκτός δομής, και μάλιστα σε άλλες πόλεις (!), σε Καρδίτσα και Κομοτηνή.

Αυτή είναι η «λύση» που βρήκε να εφαρμόσει η κυβέρνηση ως απάντηση στα δίκαια αιτήματα των περίπου 50 εργαζομένων του ιδρύματος, που πρόσφατα βρέθηκαν ξανά σε κινητοποιήσεις για τα δεδουλευμένα τους (για έναν και πλέον χρόνο αυτά καταβάλλονται με έναντι) από κοινού με το κλαδικό τους Σωματείο και το Εργατικό Κέντρο, για άμεση χρηματοδότηση και κάλυψη όλων των αναγκών λειτουργίας με κρατικούς πόρους της Πρόνοιας. Αντί δηλαδή να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, το υπουργείο απαιτεί να μετεγκατασταθούν σε άλλες δομές, μακριά από την πόλη και τις οικογένειές τους, όλοι οι ανήλικοι τρόφιμοι!

Αυτό όταν το ζήτημα αφορά παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα (εγκεφαλικά, διανοητικά κ.ά.), που κινδυνεύουν να χάσουν την επαφή με τους γονείς τους, αλλά και με το προσωπικό στον χώρο. Πρόκειται για περίπου 20 περιπτώσεις από τις γύρω στις 70 συνολικά στο ίδρυμα, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση των εργαζομένων, για τους οποίους επίσης δεν δίνεται καμία απάντηση για την εργασία τους στην «Κιβωτό», σε περίπτωση που ισχύσουν οι «οδηγίες» του υπουργείου.

Το «μέτρο» μάλιστα παίρνεται με τη δικαιολογία της αναγκαιότητας διαχωρισμού των ανηλίκων από τους ενήλικες τρόφιμους, ενώ αυτό έχει συμβεί από πέρυσι, προκειμένου να λάβει σχετική άδεια λειτουργίας το ίδρυμα (στέγαση σε διαφορετικούς ορόφους) και με τις δικαιολογίες της «αυτονομίας» και «αποϊδρυματοποίησης» των τροφίμων! Αυτά όταν το ίδιο το κράτος διαχρονικά, τόσο με τη σημερινή κυβέρνηση όσο και με τις προηγούμενες και όλους όσοι στηρίζουν την επιχειρηματική δράση και στην Πρόνοια, υποχρηματοδοτούν τις υπάρχουσες, κουτσουρεμένες προνοιακές δομές, δεν στηρίζουν τη λειτουργία τους, καλούν σε ...χορηγίες και άλλες αγαθοεργίες.

«Αν ήθελαν να στηρίξουν όλους τους τροφίμους της "Κιβωτού", θα χρηματοδοτούσαν το ίδρυμα για όλα όσα έχει ανάγκη, θα εκσυγχρόνιζαν τους χώρους και τη στέγασή του, θα προσλάμβαναν όλο το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να καλύπτονται και άλλες ανάγκες που υπάρχουν», αναφέρει με τη σειρά της η Αννα Πελεκούδα, πρόεδρος του κλαδικού Συνδικάτου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία και στα ΝΠΔΔ Αχαΐας, εργαζόμενη στον χώρο. Καταγγέλλει ταυτόχρονα τη στάση «Πόντιου Πιλάτου» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απέναντι στις κινήσεις της κυβέρνησης, την ώρα που είναι γνωστές οι ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου.

Για το θέμα η διοίκηση του ιδρύματος έχει ενημερώσει την Εισαγγελία Ανηλίκων, αναμένοντας σχετικές απαντήσεις.