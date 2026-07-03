ΣΕΤΗΠ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Σωματική και ψυχική υγεία, ασφάλεια στην εργασία: Δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα

Σε ημερίδα προχωρά το(ΣΕΤΗΠ) τηνστις 7 μ.μ. στο(Ακαδημίας 50, είσοδος από Σόλωνος), με τίτλο

Στο κάλεσμά του το ΣΕΤΗΠ επισημαίνει: «Η εντατικοποίηση της δουλειάς, οι υπερωρίες που έγιναν κανόνας, η εργοδοτική πίεση για συνεχή απόδοση και η απουσία στοιχειωδών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας δεν είναι μεμονωμένα προβλήματα, είναι η καθημερινότητα των εργαζομένων στον κλάδο Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Οι επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική μας υγεία είναι άμεσες και μετρήσιμες. Ομως η έλλειψη αυτών των μέτρων δεν είναι απλώς ένα κόστος που αποφεύγουν οι εργοδότες, είναι τελικά αυτό που ενισχύει την κερδοφορία τους. Ο,τι δεν δίνεται στην υγεία και την ασφάλειά μας μέσα στους χώρους εργασίας, εμφανίζεται ως κέρδος στους ετήσιους απολογισμούς τους.

Η ημερίδα αυτή δεν πραγματοποιείται απλώς για να καταγράψουμε την κατάσταση που ήδη ζούμε. Η ημερίδα αυτή είναι εφαλτήριο για νέους αγώνες σε κάθε χώρο δουλειάς. Κανένα από αυτά τα ζητήματα δεν πρόκειται να λυθεί από μόνο του, κανείς δεν θα μας τα χαρίσει. Μόνο η δική μας συλλογική δράση θα τα κατακτήσει».

Παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν οι:

Θανάσης Γρίσπος, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας. Εφη Τσομάκα, επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής ΨΝΑ Δαφνί, γραμματέας του Συλλόγου Εργαζόμενων ΨΝΑ Δαφνί. Γιάννης Ανδρέου, πρόεδρος του ΣΕΤΗΠ. Ανέστης Ιωαννίδης, μέλος του ΔΣ του ΣΕΤΗΠ, εργαζόμενος στον ΟΤΕ. Μαρία Καπελλάκη, γραμματέας του ΔΣ του ΣΕΤΗΠ, εργαζόμενη στη «Unisystems».

Φεστιβάλ από το ΣΕΤΗΠ Θεσσαλονίκης

Το Σωματείο Εργαζομένων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ) Θεσσαλονίκης οργανώνει το 1ο του Φεστιβάλ την Τρίτη 7 Ιούλη, στην πλατεία Μακεδονομάχων (στάση Μετρό «Αγία Σοφία»).

Το ΣΕΤΗΠ φιλοδοξεί το 1ο του Φεστιβάλ να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, ανταλλαγής σκέψεων, συλλογικής δύναμης, αλλά και πολιτιστικής έκφρασης για κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη στον κλάδο.

Στη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Burn-out στην εποχή του ΑΙ», ενώ η βραδιά θα κορυφωθεί με μεγάλο γλέντι με τη «Βουκολική Διαταραχή». Στον χώρο του Φεστιβάλ θα υπάρχουν θεματικές εκθέσεις και παιδότοπος.