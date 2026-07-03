16ο ATHENS OPEN AIR FILM FESTIVAL

Δωρεάν προβολές σε εμβληματικούς εξωτερικούς χώρους της Αθήνας

Το 16ο Athens Open Air Film Festival συνεχίζει τις δωρεάν προβολές του σε εμβληματικούς εξωτερικούς χώρους της Αθήνας, ανακοινώνοντας πριν λίγες μέρες το πλήρες πρόγραμμα του καλοκαιριού. Για τον Ιούλιο έχουμε τις παρακάτω προβολές:

«Η άπιστη γυναίκα» (1969, 98'), σε σκηνοθεσία Κλοντ Σαμπρόλ, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στις 21.30, στο Θερινό Σινεμά ΛΑΪΣ (Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136).

«Χάππυ νταίη» (1976, 105') σε σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη, την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 21.30, στον Προαύλιο χώρο ΕΛΙΒΙΠ (Ερμού 134-136).

Στον ίδιο χώρο την επόμενη μέρα, Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 21.30 «Το ποτάμι» (1951, 99') σε σκηνοθεσία Ζαν Ρενουάρ.

Το Σάββατο 11 Ιουλίου μάς ετοιμάζεται η κλασική πλέον Ολονυχτία τρόμου στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος (Μοναστηρίου 137), όπου θα προβληθούν οι ταινίες στις 21.30 «Το ακρωτήρι του φόβου» (1991, 129') σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε, στις 23.45 «Παρασκευή και 13» (1980, 95') σε σκηνοθεσία Σον Κάνινγκχαμ και στις 01.20 ξεκινάει η τελευταία ταινία του αφιερώματος «Island of the damned» (1976, 112') σε σκηνοθεσία Ναρσίσο Ιμπάνεζ Σεραδόρ. Η είσοδος και στις τρεις παραπάνω προβολές συστήνεται σε άτομα άνω των 17 ετών.

Οι προβολές συνεχίζονται την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 21.30, στο Υπερυψωμένο Αίθριο Στοάς Αρσακείου (είσοδος από Πεσμαζόγλου 5) με την ταινία «Ντίβα» (1981, 117') σε σκηνοθεσία Ζαν Ζακ Μπενέξ.

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στις 21.30 στο Πάρκο Δρακοπούλου (Λάμπρου Πορφύρα 5), θα προβληθεί «Ο άνθρωπος που σκότωσε τον Λίμπερτι Βάλανς» (1962, 123') σε σκηνοθεσία Τζον Φορντ.

Η τελευταία προβολή του Ιουλίου, το Σάββατο 25 του μήνα, είναι διπλή, θα πραγματοποιηθεί στον Πεζόδρομο Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στη συμβολή με Παρθενώνος) και θα προβληθούν οι ταινίες στις 21.30 «Μια τρελή, απίθανη πτήση» (1980, 88') σε σκηνοθεσία των Ντέιβιντ Ζάκερ, Τζιμ Εϊμπραχαμς, Τζέρι Ζάκερ και στις 23.00 «Ακρως τρελό κι απόρρητο» (1984, 88') πάλι σε σκηνοθεσία των Ντέιβιντ Ζάκερ, Τζιμ Εϊμπραχαμς, Τζέρι Ζάκερ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προβολές στην ιστοσελίδα https://www.aoaff.gr/