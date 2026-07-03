Στις 15 Ιούλη κατεβαίνουν στην Αθήνα οι ρετσινάδες και δασεργάτες της Βόρειας Εύβοιας

Αποφασιστικά και με μεγάλη συσπείρωση στο σωματείο τους, οι ρετσινάδες και δασεργάτες της Βόρειας Εύβοιας κλιμακώνουν τον αγώνα τους για να ζουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια, διεκδικώντας αυξήσεις στις αποδοχές τους, που παραμένουν «παγωμένες» και κάτω από τα όρια του κατώτατου μισθού εδώ και 4 χρόνια που ξεκίνησε το ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης του δάσους.

Το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 15 Ιούλη και απεργιακή συγκέντρωση, στις 11.30 π.μ., στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απαιτώντας από την κυβέρνηση την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος για αυξήσεις στις αποδοχές και συνάντηση με τα συναρμόδια υπουργεία.

Οπως κάνει μάλιστα γνωστό το Σωματείο, η διοίκηση της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με απόφασή της, εισηγείται την αύξηση των αποδοχών για τους δασεργάτες του ειδικού προγράμματος για την αποκατάσταση του καμένου δάσους της Βόρειας Εύβοιας, μέσα από την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τους όρους του ειδικού προγράμματος.

Το Σωματείο τονίζει ότι πρόκειται για μια πρώτη νίκη, αποτέλεσμα των αγωνιστικών κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματος και καλεί να δυναμώσει ο αγώνας και η διεκδίκηση για την κατοχύρωση της αύξησης αποδοχών, αλλά και για την ικανοποίηση των υπόλοιπων αιτημάτων τους.

«Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ρητινοκαλλιεργητές, δασεργάτες και εργαζόμενους στο ειδικό πρόγραμμα, να πάρουν ενεργά μέρος στην προετοιμασία της απεργίας και της κινητοποίησης. Κανένας να μη μείνει θεατής. Από κάθε ομάδα, από κάθε χωριό, να οργανωθεί η ενημέρωση, η συμμετοχή και η μετακίνηση.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για τα δίκαια αιτήματά μας: Αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα προστασίας, καύσιμα και έξοδα μετακίνησης, επίδομα επικινδυνότητας, αξιοποίηση της πείρας των ρητινεργατών και των δασεργατών στην προστασία και διαχείριση των δασών, στήριξη του κλάδου και των οικογενειών μας. Με οργάνωση, ενότητα και αποφασιστικότητα δυναμώνουμε τη διεκδίκηση», αναφέρει χαρακτηριστικά το Σωματείο.

ΚΚΕ: Να εκδοθεί άμεσα η Κοινή Υπουργική Απόφαση για αυξήσεις

Στο μεταξύ, την απαίτηση για άμεση υπογραφή και έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αύξηση των αποδοχών των ρετσινάδων - δασεργατών μετέφερε το ΚΚΕ στη Βουλή, καταθέτοντας ως αναφορά τη σχετική επιστολή του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας.

Συγκεκριμένα οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιώργος Μαρίνος, Χρήστος Κατσώτης και Διαμάντω Μανωλάκου, συνεχίζοντας την αμέριστη στήριξη του Κόμματος στον αγώνα που δίνουν μετά την καταστροφική πυρκαγιά οι εργαζόμενοι και ο λαός της Βόρειας Εύβοιας, μετέφεραν στη Βουλή τα αιτήματα του Σωματείου για αύξηση των αποδοχών τους και καθορισμό του μισθού στα 1.200 ευρώ καθαρά τον μήνα και καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 1.700 ευρώ.

Μάλιστα, όπως έχει κάνει γνωστό το σωματείο, η διοίκηση της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) έχει εισηγηθεί από τις αρχές Μάη 2026 την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αύξηση των αποδοχών των ρετσινάδων - δασεργατών του ειδικού προγράμματος. Ωστόσο μέχρι σήμερα, δύο μήνες μετά, με ευθύνη των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Περιβάλλοντος δεν έχουν προχωρήσει η διαδικασίες για την έκδοση της νέας ΚΥΑ.

«Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο η καθυστέρηση. Οι ρητινοκαλλιεργητές και δασεργάτες εργαζόμαστε καθημερινά μέσα στο δάσος σε βαριές, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες. Μετακινούμαστε με δικά μας μέσα, πληρώνουμε καύσιμα, φθορές, εξοπλισμό, εργαλεία, έξοδα που δεν καλύπτονται. Την ίδια ώρα, η ακρίβεια στα τρόφιμα, στην Ενέργεια, στα καύσιμα και στις βασικές ανάγκες έχει τσακίσει το εισόδημά μας», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του το Σωματείο.