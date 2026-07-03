ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Στους δρόμους μαζί με τους φοιτητές ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Σε πανδημοσιοϋπαλληλική πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση με στάση εργασίας από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ. ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση προχωρούν με απόφαση της ΑΔΕΔΥ οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, την Τρίτη 14 Ιούλη. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 μ. στα Προπύλαια μαζί με τους Φοιτητικούς Συλλόγους που παλεύουν ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή.

«Μέσα στο καλοκαίρι και με προφανή στόχο τον περιορισμό των αντιδράσεων των εργαζομένων, η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να προχωρήσει σε βαθιές αντιδραστικές τομές, μέσω της αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος» σημειώνει η ΑΔΕΔΥ, προσθέτοντας ότι «οι επιχειρούμενες αλλαγές αποτελούν αιτία πολέμου. Αφορούν ολόκληρο τον λαό και όχι μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους».

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους Ομοσπονδίες και Σωματεία στο Δημόσιο σημείωναν πως η κυβέρνηση «επιχειρεί κατακαλόκαιρο, όπως έκαναν όλες οι κυβερνήσεις όταν περνούσαν τα πιο αντιλαϊκά νομοθετήματα, να κάνει στα μουλωχτά το πρώτο βήμα για την αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος. Ο στόχος τους είναι καθαρός: Να ανοίξει ο δρόμος για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και να αποκτήσει η εκάστοτε κυβέρνηση, πλέον και με τη συνταγματική βούλα, τη δυνατότητα να απολύει εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Σαν τον κλέφτη, η κυβέρνηση νομίζει ότι θα περάσει χωρίς αντιδράσεις τη συνταγματική κατοχύρωση της αντιλαϊκής πολιτικής! Δεν τους φτάνει η αναθεώρηση του άρθρου 103 για να ανοίξει ο δρόμος των απολύσεων στο Δημόσιο. Βάζουν στο στόχαστρο και το άρθρο 16, για να γίνει συνολικά η Ανώτατη Εκπαίδευση ακόμα πιο ακριβή και απρόσιτη για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Βάζουν χέρι και στο άρθρο 79, για να μπει συνταγματικός "κόφτης" στις κοινωνικές δαπάνες».