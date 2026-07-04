Ο αιμοδιψής δολοφόνος ανθυπολοχαγός Καρλ Φίσερ, ο επονομαζόμενος «Χάρος», που έκανε το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου ταυτόσημο του τρόμου και της φρίκης

Με δική του διαταγή εκτελούνται οι 200 κομμουνιστές στον αιματοκυλισμένο τοίχο της Καισαριανής

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Από τον υψηλόβαθμο αξιωματικό, φύσει και θέσει βασανιστή, τον μέθυσο και ναρκομανή ταγματάρχη Πάουλ Οτο Ραντόμσκι, το στρατόπεδο της ναζιστικής θηριωδίας, το Χαϊδάρι του ανείπωτου τρόμου και της σιωπηλής φρίκης, περνάει στα ματωμένα χέρια ενός χαμηλόβαθμου, του 36χρονου ανθυπολοχαγού Καρλ Φριτς Χάινριχ Φίσερ. Το προσωνύμιό του είναι «Χάρος», όπως αναφέρει σε μεταπολεμική κατάθεση για εγκληματίες πολέμου ο διερμηνέας Θανάσης Μερεμέτης (1911 - 1994):

«Πολύ ψηλός, ανοικονόμητος, καμαρωτός και κουνιστός, με πρόσωπο κάπως γελαστό και βλέμμα ασάλευτο, στεγνό, διαπεραστικό». Αυτά είναι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του, έτσι όπως τα περιγράφει ο γιατρός του φαιού στρατοπέδου, Αντώνης Φλούντζης, στη μαρτυρία του «Χαϊδάρι. Κάστρο και βωμός της Εθνικής Αντίστασης».

Αλήθεια, τι είχε συμβεί με τον Ραντόμσκι, μήπως δεν έκανε καλά τη δουλειά του; Την έκανε, και μάλιστα με το παραπάνω, αλλά δεν εξασκούσε τις χείριστες αιματοβαμμένες μεθόδους του αποκλειστικά πάνω στους αλλοεθνείς κρατούμενους, αλλά και πάνω στους ομοεθνείς υφισταμένους του.

Ετσι, στις 17 Φλεβάρη 1944, σε κατάσταση τυφλής μέθης, χτυπάει με γροθιές τον οδηγό του και του σπάει το σαγόνι. Αυτός που τις έφαγε ευθύς αμέσως αναφέρεται στον διοικητή του, Βάλτερ Σιμάνα, της οδού Μέρλιν.

Σε δέκα μέρες οι γερμανικές αρχές θα έχουν «περιποιηθεί» κατάλληλα τον sui generis απείθαρχο αξιωματικό. Τον υποβιβάζουν σε υπολοχαγό και του ρίχνουν 6 μήνες κάθειρξη για υπεξαίρεση και κλοπές.

«Ανθρωπος μεθοδικός, ύπουλος και σατανικός»

Ετσι, και ενώ το περιστατικό είναι ακόμα νωπό, στις 27 Φλεβάρη ο Φίσερ εμφανίζεται και θα παραμείνει έως τις 27 Σεπτέμβρη 1944, οπότε διαλύεται το υπό γερμανική διοίκηση στρατόπεδο. Σε βασικό άρθρο του το όργανο της ΚΕ του ΕΑΜ, «Ελεύθερη Ελλάδα», εύστοχα συνδέει τη διαταραγμένη προσωπικότητά του με τις απηνείς μεθόδους διοίκησής του:

«Ο χειρότερος δήμιος στην ιστορία του Χαϊδαριού»

«Ο σκοπός ήταν να συγκεντρώνονται όσες πληροφορίες μπορούσαν πιο πολλές για κινήσεις μέσα στο στρατόπεδο, και για κάποια πρόσωπα ζωηρά και αποφασιστικά. Βρισκόμαστε στην αποφασιστική καμπή του πολέμου. Και μπρος σ' ένα γενικό ξεσήκωμα των λαών σ' όλο τον κόσμο, με πρωτοπόρο τον ελληνικό λαό, περνάμε πια στην περίοδο των ομαδικών, κατά μάζες εκτελέσεων. Ο Φίσερ, ο αντίποδας του Ραντόμσκι, ο μελιστάλακτος και μεθοδικός διοικητής, περνάει στην ιστορία του Χαϊδαριού σαν ο χειρότερος δήμιος».

Φωτογραφίες του δήμιου στα Ομοσπονδιακά Αρχεία

Μέχρι τον Μάη του 2018 δεν είχαμε ούτε φωτογραφία, ούτε στοιχεία του δήμιου Φίσερ. Για πρώτη φορά δημοσιεύονται δύο εν στολή προσωπογραφίες του στο περιοδικό «The Athens Review of Books» (τεύχος 95, Μάης 2018), που συνοδεύουν τις ακόλουθες συνεργασίες: Μανώλης Βασιλάκης, «Αγνωστη δικογραφία ενός ναζί», και Βάιος Καλογρηάς, «Ναπολέων Σουκατζίδης και Καρλ Φίσερ: Βίοι αντίπαλοι». Αναδημοσιεύτηκαν τον φετινό Μάρτη, στο τεύχος 181, με κεντρικό θέμα «Ναπολέων Σουκατζίδης και οι 200: Αγνωστα ντοκουμέντα».





Από 23 ετών εντάσσεται στα SS

Το συγκλονιστικό ερευνητικό αποτέλεσμα οφείλεται στην πολυετή επιμονή του διευθυντή του περιοδικού,ο οποίος εντόπισε φωτογραφίες και έντυπο υλικό για τον Φίσερ στα Ομοσπονδιακά Αρχεία της Γερμανίας (Bundesarchiv Berlin), με τη βοήθεια τουδιδάκτορα του Πανεπιστημίου του Μάιντς. Τα πλήρη κείμενα της έρευνας είναι ελεύθερα προσβάσιμα στον ιστότοπο του περιοδικού: https://tinyurl.com/32cr69y9

Ο Καρλ Φίσερ γεννιέται στις 22 Σεπτέμβρη 1908, στο χωριό Εκουόρντ της Περιφέρειας Πάινε στην Κάτω Σαξονία. Στα SS εντάσσεται στις 6 Οκτώβρη 1931, με ταυτότητα 42987, ενώ την 1η Γενάρη 1932 γίνεται μέλος του ναζιστικού κόμματος, με αριθμό μέλους 1.285.006.

Την τετραετία 1933 - 1937 υπηρετεί στη «Σωματοφυλακή Αδόλφος Χίτλερ», όπου παίρνει τον βαθμό του επιλοχία Α' (Hauptsahrfuhrer). Μέχρι τότε έχει τελειώσει μόνο την πρώτη τάξη του Λαϊκού Σχολείου (Volkschule) από τις τέσσερις που προβλεπόταν, και έχει εκπαιδευτεί για δύο χρόνια ως ηλεκτροτεχνίτης.

Εν τούτοις, χωρίς την αρμόζουσα σπουδή διορίζεται υπάλληλος της Δίωξης Εγκλήματος, υπό τη χιτλερική Αστυνομία Ασφάλειας, με έδρα το Σαρλότενμπουργκ του Βερολίνου. Στις 20 Απρίλη 1940 προάγεται στον βαθμό του ανθυπολοχαγού (Untersturmfuhrer) των SS.

Ο προσωπικός του φάκελος εθνικοσοσιαλιστικά ορθός

Μελετώντας τον προσωπικό φάκελο του R 9361-III/44326, όπου καταγράφεται η υπηρεσιακή έκθεση των προϊσταμένων του, εμφανίζεται με τις ακόλουθες ναζιστικές «επιδόσεις»:

Περιγράφεται ως «αξιόπιστος, τίμιος και επιμελής χαρακτήρας», ο οποίος είναι εξοπλισμένος με «επαρκή μόρφωση και γνώσεις» και επί προσωπικού διαθέτει «ισχυρή θέληση» και «προσωπική σκληρότητα». Οσο για τη συνολική φυλετική εικόνα του, θεωρείται «πολύ καλή», η συμπεριφορά του «άψογη» και από κοντά οι οικονομικές και οικογενειακές συνθήκες του είναι «τακτοποιημένες».

Ακόμα, για να ολοκληρώσουμε την προσωπογραφία του, συμβατή με τις αρχές του εθνικοσοσιαλισμού, έχει «σοβαρές αντιλήψεις για τη ζωή» και «καλή κρίση». Και αν θέλετε να πάμε στα σωματικά προσόντα του κτήνους, είχε ύψος 1,85 μ., αθλητικό παρουσιαστικό και ισχυρό μυϊκό σύστημα, το βάδισμά του είναι σφιχτό, τα μάτια του γαλάζια σε ένα «κανονικό κρανίο και πρόσωπο», τα μαλλιά του σκούρα ξανθά και το δέρμα του λείο.

Ο Φίσερ δηλώνει πιστός στον Θεό, χωρίς να αυτοπροσδιορίζεται ως Καθολικός ή ως Προτεστάντης, ωστόσο αυτός και η σύζυγός του, Σαρλότε Πέτζλοντ (ο γάμος τους έγινε στις 14 Ιούνη 1939), είχαν αποχωρήσει από την Ευαγγελική Εκκλησία, στις 2 Μάρτη 1936 και στις 20 Οκτώβρη 1938 αντίστοιχα.

Δεν τιμωρήθηκε ποτέ για εγκλήματα πολέμου!





Μεταπολεμικά χάθηκαν τα ίχνη του Φίσερ, αν και οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι πέθανε σε βαθιά γεράματα, την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Για την Ιστορία, να αναφέρουμε ότι το Ελληνικόν Εθνικόν Γραφείον Εγκλημάτων Πολέμου (ΕΕΓΕΠ) αναζήτησε τα ίχνη του.

Συστάθηκε με τον Α.Ν. 384 της 4/8.6.1945, με σκοπό την εξακρίβωση εγκλημάτων πολέμου που είχαν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από όργανα των εχθρικών κρατών κατά φυσικών ή νομικών προσώπων εντός της ελληνικής επικράτειας και Ελλήνων υπηκόων στο εξωτερικό.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Η ημερομηνία αυτοκτονίας του κτήνους Βάλτερ Σιμάνα είναι 12 Σεπτέμβρη 1948 κι όχι 12 Μάρτη.

(Συνεχίζεται)

Γράφει ο

Βασίλης ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Δημοσιογράφος, συγγραφέας, κριτικός βιβλίου