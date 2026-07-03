Παρασκευή 3 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Πλατύ άνοιγμα μπροστά στην πανελλαδική απεργία στις 19 Ιούλη

Ολοι στον αγώνα για την κυριακάτικη αργία!

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Εντείνεται το πλατύ άνοιγμα του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας για την επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας στο Εμπόριο την Κυριακή 19 Ιούλη, βήμα κλιμάκωσης για το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Οχι τυχαία η απεργία γίνεται μέρα Κυριακή που τα καταστήματα είναι ανοιχτά, αφού η κυριακάτικη αργία στο Εμπόριο κατάντησε «μουσειακό είδος» με ρυθμίσεις που πέρασαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια.

Μπροστά στην απεργία, που έχει στο επίκεντρο τη διεκδίκηση κατοχύρωσης της κυριακάτικης αργίας, καθημερινές είναι οι περιοδείες και οι εξορμήσεις σε μεγάλα καταστήματα, με τους εργαζόμενους να μεταφέρουν την αγανάκτησή τους για τους μισθούς πείνας, την τεράστια ακρίβεια που τους κατατρώει το εισόδημα, τα ωράρια - λάστιχο, την εντατικοποίηση και τη δουλειά από πόστο σε πόστο, μέχρι εξάντλησης.

Χτες, κλιμάκια του Σωματείου βρέθηκαν στα καταστήματα «Σκλαβενίτης» στους Αμπελόκηπους Αθήνας και στα σούπερ μάρκετ «Μασούτης», ενώ παρέμβαση έγινε σε μεγάλο σούπερ μάρκετ στη Χαλκηδόνα, όπου οι εργαζόμενοι δούλευαν μέσα στη ζέστη χωρίς κλιματισμό.

Δεν λείπει η ανησυχία των εργαζομένων του «Μασούτη» για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της «Κρητικός», καθώς οι διαβεβαιώσεις της εργοδοσίας δεν πείθουν κανέναν σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

«Τώρα είναι η ώρα ο κάθε χώρος δουλειάς να γίνει εστία διεκδίκησης, να δυναμώσει η συλλογική δράση με το σωματείο μας για να μην είμαστε οι εργαζόμενοι μόνοι απέναντι στους εργοδότες, για να επιβάλλουμε τα δικά μας αιτήματα», σημειώνει ο ΣΕΑ και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία για κατοχύρωση της Κυριακής Αργίας και καμία σκέψη για επέκταση της κυριακάτικης εργασίας και σε άλλους κλάδους! Επιπλέον απαιτεί μείωση του εργάσιμου χρόνου, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, κατάργηση του σπαστού ωραρίου, σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στην εβδομάδα, κυλιόμενο ρεπό, διάλειμμα 30 λεπτών που να περιλαμβάνεται στο ωράριο.

Ο ΣΕΑ επιπλέον διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς με βασικό μισθό στα 1.000 ευρώ, με προσαύξηση 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας. Κατοχύρωση επιδομάτων: Γάμου, παιδιών, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακών λαθών, πτυχίου, ξένης γλώσσας και κατοχύρωση ειδικοτήτων με συγκεκριμένα καθήκοντα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Ο Σύλλογος συνεχίζει τις παρεμβάσεις του αύριο Σάββατο στο Ιλιον ενάντια στη «Λευκή Νύχτα» του δήμου, που θέλει τους εμποροϋπαλλήλους να δουλέψουν ήλιο με ήλιο μέχρι εξαντλήσεως.

    

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