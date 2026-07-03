ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «UEFA FITNESS»

Επικίνδυνη κερδοσκοπική εξέλιξη

Το θέμα της λειτουργίας - επί πληρωμή μάλιστα - της Σχολής Προπονητών Φυσικής Κατάστασης της UEFA, που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στους προπονητές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αποτέλεσε αντικείμενο Ερώτησης του ΚΚΕ προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Την υπογράφουν οι βουλευτές του Κόμματος Μανώλης Συντυχάκης, Νίκος Αμπατιέλος, Γιάννης Δελής, Αφροδίτη Κτενά και Νίκος Παπαναστάσης και αναφέρονται σ' αυτήν τα εξής:

«Με βάση διαμαρτυρίες των Ενώσεων Επαγγελματιών του Αθλητισμού και της Ασκησης, το επόμενο διάστημα πρόκειται να λειτουργήσει σχολή "Προπονητών Φυσικής Κατάστασης" στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, που θα υποχρεώνει τους γυμναστές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης να την παρακολουθήσουν έναντι χρηματικού τιμήματος. Διαφορετικά, δεν θα έχουν το επαγγελματικό δικαίωμα να εργαστούν σε ελληνικά ποδοσφαιρικά σωματεία.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να υποκατασταθεί η επιστημονική κατάρτιση των πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ με σεμινάρια περιορισμένης διάρκειας και αμφιβόλου επιστημονικής βάσης, αφού προέρχονται από μη εκπαιδευτικό οργανισμό.

Βέβαια, υπάρχει η ανάγκη επιμόρφωσης των προπονητών, η οποία πρέπει να παρέχεται με ευθύνη των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε συνεργασία με την αντίστοιχη Ομοσπονδία. Ομως αυτή η εξέλιξη, που καταγγέλλεται από τους φορείς, απαξιώνει το επάγγελμα του γυμναστή και υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αθλητές.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κυρία υπουργός τι ενέργειες θα κάνει ώστε να μη νομιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο το πρόγραμμα "UEFA Fitness", το οποίο αποτελεί μια καταχρηστική, επικίνδυνη, κερδοσκοπική και άδικη εξέλιξη».