ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΜΑΤΣ

Προβάδισμα για τους Λατίνους

Αργεντινή και Κολομβία έχουν τον πρώτο λόγο για πρόκριση

Με δύο αγώνες που έχουν ξεκάθαρα φαβορί, και άλλους δύο που μοιάζουν να κινούνται σε πιο λεπτές ισορροπίες, η φάση των «32» φτάνει στην ολοκλήρωσή της.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή έχει σαφέστατα τον πρώτο λόγο για πρόκριση στους «16» απέναντι στο αξιόμαχο Πράσινο Ακρωτήρι, που διατηρεί την αισιοδοξία του.

Εχοντας κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις, η Κολομβία έχει με το μέρος της τα προγνωστικά για να βρεθεί στην επόμενη φάση, απέναντι στη σκληροτράχηλη - όπως έδειξε στην πρώτη φάση - Γκάνα, σε ματς που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας.

Η Ελβετία, που πήρε την πρόκριση ως 1η από τον όμιλό της, αντιμετώπιζε σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας την Αλγερία, η οποία έδειξε χαρακτήρα στον δικό της όμιλο και προκρίθηκε ως μία από τις καλύτερες τρίτες.

Τέλος, μοιρασμένα είναι τα προγνωστικά στη συνάντηση της Αυστραλίας με την Αίγυπτο, με την πρόκριση στους «16» να αποτελεί υπέρβαση και για τις δύο ομάδες.