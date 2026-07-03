Παρασκευή 3 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Το πρόγραμμα
Σήμερα Παρασκευή

06.00: Ελβετία - Αλγερία (ΕΡΤ1)

21.00: Αυστραλία - Αίγυπτος (ΕΡΤ2 Σπορ)

Αύριο Σάββατο

01.00: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ)

04.30: Κολομβία - Γκάνα (ΕΡΤ1)

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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