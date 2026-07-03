06.00: Ελβετία - Αλγερία (ΕΡΤ1)
21.00: Αυστραλία - Αίγυπτος (ΕΡΤ2 Σπορ)
01.00: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ)
04.30: Κολομβία - Γκάνα (ΕΡΤ1)
23:5335η Αντιιμπεριαλιστική Κατασκήνωση: Με κέφι, τραγούδι και χορό έσμιξε η νέα γενιά το βράδυ της Πέμπτης (ΦΩΤΟ)
23:0235η Αντιιμπεριαλιστική Κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι
22:58Πλατύ άνοιγμα στους εργαζόμενους των τραπεζών από την ΤΟ Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών υπηρεσιών Αττικής του ΚΚΕ
22:54Συνεχίζεται ο αγώνας για την ανάκληση της απόλυσης μάνας με αναπηρία από το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»
22:46Ξένες αντιπροσωπείες συμμετέχουν στην 35η Αντιιμπεριαλιστική Κατασκήνωση της ΚΝΕ
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