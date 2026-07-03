ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Με ανατροπή το Βέλγιο, καθάρισαν οι ΗΠΑ

Το Βέλγιο, που έκανε σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Σενεγάλη, και οι ΗΠΑ, που δεν δυσκολεύτηκαν απέναντι στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, σφράγισαν δύο ακόμα εισιτήρια για τη φάση των «16» του Μουντιάλ, όπου θα κοντραριστούν μεταξύ τους με έπαθλο μια θέση στα προημιτελικά.

Στο ίσως πιο συναρπαστικό ματς της διοργάνωσης μέχρι τώρα, το Βέλγιο νίκησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση. Οι Αφρικανοί προηγήθηκαν 2-0 (Ντιαρά 24', Σαρ 51') και διατηρούσαν το προβάδισμα μέχρι τα τελευταία λεπτά, όμως οι Βέλγοι ισοφάρισαν μέσα σε ένα τρίλεπτο (Λουκάκου 86', Τίλεμανς 89') και έστειλαν τον αγώνα στην παράταση. Εξαιτίας και της κούρασης των δύο ομάδων το πρόσθετο ημίωρο δεν επιφύλαξε ιδιαίτερες στιγμές, μέχρι τις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα το 120'+5, όταν το Βέλγιο κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Καμαρά στον Τίλεμανς, ο οποίος το εκτέλεσε εύστοχα, δίνοντας τη νίκη - πρόκριση στην ομάδα του.

Χωρίς να συναντήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, οι ΗΠΑ νίκησαν 2-0 τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη (Μπαλογκάν 45', Τίλμαν 82') και έκλεισαν θέση στους «16». Οι οικοδεσπότες, αν και με παίκτη λιγότερο από το 64' λόγω αποβολής του Μπαλογκάν (που η απουσία του στον αγώνα με το Βέλγιο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει πλήγμα για τους Αμερικανούς), ήταν καλύτεροι στα βασικά σημεία, έχοντας κι άλλες αξιόλογες στιγμές εκτός των γκολ.