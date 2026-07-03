ΑΡΜΑ ΘΕΣΠΙΔΟΣ - ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ

Με τον «Επιθεωρητή» συνεχίζει την πορεία του σε γειτονιές της πόλης και όχι μόνο!

Τη θεατρική του διαδρομή με τοντου, μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου, σε σκηνοθεσία, παρουσιάζει τοτου ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, συνεχίζοντας τη δυναμική του παρουσία.

Με παραστάσεις που έχουν δωρεάν είσοδο για το κοινό και σε συνεργασία με τον δήμο Πατρέων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΠΕΔΔΕ, δίνει τη δυνατότητα στους θεατές να παρακολουθήσουν έργα του κλασικού ρεπερτορίου, εκτός σκηνής, σε χώρους πολιτιστικών φορέων και συλλόγων της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοδυτικής Ελλάδας.

Ηδη, ο «Επιθεωρητής» έχει παρουσιαστεί με επιτυχία και τη συμβολή των αντίστοιχων πολιτιστικών συλλόγων σε Αρόη, Ρωμανού, Ταραμπούρα, Ανω Καστρίτσι και Αλισσό, στον πρώτο κύκλο της καλοκαιρινής περιοδείας του.

Οι παραστάσεις συνεχίζονται, με το εξής άμεσο πρόγραμμα:

Σήμερα Παρασκευή: Ρίο (Ζωοδόχου Πηγής 6 και Ιωνίας).

Ρίο (Ζωοδόχου Πηγής 6 και Ιωνίας). Αύριο Σάββατο: Ροΐτικα (Κατασκήνωση Δήμου Πατρέων).

Ροΐτικα (Κατασκήνωση Δήμου Πατρέων). Κυριακή 5 Ιουλίου: Λεύκα Πατρών (Κεντρική Πλατεία Λεύκας, Λεύκα 146).

Λεύκα Πατρών (Κεντρική Πλατεία Λεύκας, Λεύκα 146). Δευτέρα 6 Ιουλίου: Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας (Δημαρχείο Θέρμου).

Η υπόθεση

Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης πανικόβλητοι μαθαίνουν ότι ένας επιθεωρητής καταφθάνει κρυφά για να τους ελέγξει. Με τον φόβο πως όλα τα «άπλυτά τους» θα βγουν στη φόρα μπερδεύουν τον Χλεστιακόφ - έναν ασήμαντο κρατικό υπάλληλο που βρέθηκε τυχαία στην πόλη για να ξεφύγει από τα χρέη του στον τζόγο - με τον επικίνδυνο επιθεωρητή. Στην αρχή ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται την παρεξήγηση. Οταν όμως καταλαβαίνει τι συμβαίνει, το εκμεταλλεύεται. Παριστάνοντας τον επιθεωρητή, ισχυρίζεται πως η προσωπική του ακτινοβολία έχει μεγάλη επίδραση στις αποφάσεις του Τσάρου, έτσι τρομοκρατημένοι οι αξιωματούχοι σπεύδουν να τον καλοπιάσουν, τον κολακεύουν και αρχίζουν να του προσφέρουν χρήματα ελπίζοντας να εξαγοράσουν την εύνοιά του...

Συντελεστές: Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Χρήστος Στρέπκος, Σκηνογραφία - Ενδυματολογία: Κέννυ Μακ Λέλλαν, Κινησιολογία - Σχεδιασμός φωτισμών: Καμίλο Μπεντανκόρ, Μουσική: Γιώργος Τριανταφύλλου, Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη, Φωτογράφιση προβών: Νίκος Ψαθογιαννάκης, Μακιγιάζ: Ινα Τσέλιου.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Κόκκαλης, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάννα Παπαυγέρη, Χριστίνα Αναγνώστου.