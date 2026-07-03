Τη συμπλήρωση 40 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης» τιμά το Διεθνές Φεστιβάλ με μια ξεχωριστή συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιούλη, στις 9.30 μ.μ. στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία.
Με δωρεάν είσοδο για το κοινό θα παρουσιαστούν έργα των Μότσαρτ, Σοπέν, Σοστακόβιτς, Μπιζέ, Γκέρσουιν και Queen.
Θα πάρουν μέρος η Ορχήστρα και η Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Πατρών και το Σύνολο Κρουστών «Κρούσις». Τη διεύθυνση θα έχει ο Ιωάννης Μαυρίδης.
Σολίστ της βραδιάς θα είναι οι Ιβόνα Γκλίνκα, Αγάπη Παπαμήτσου, Αναστασία Βελισσαρίου και Αναστάσιος Πάππας. Η διδασκαλία της Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου είναι της Λίνας Γερονίκου, και του Συνόλου Κρουστών «Kρούσις» του Μαξίμ Μανκόβσκι.