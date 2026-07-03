Παρασκευή 3 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ
Συναυλία για τα «40 χρόνια Δημοτικό Ωδείο»

Τη συμπλήρωση 40 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης» τιμά το Διεθνές Φεστιβάλ με μια ξεχωριστή συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιούλη, στις 9.30 μ.μ. στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία.

Με δωρεάν είσοδο για το κοινό θα παρουσιαστούν έργα των Μότσαρτ, Σοπέν, Σοστακόβιτς, Μπιζέ, Γκέρσουιν και Queen.

Θα πάρουν μέρος η Ορχήστρα και η Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Πατρών και το Σύνολο Κρουστών «Κρούσις». Τη διεύθυνση θα έχει ο Ιωάννης Μαυρίδης.

Σολίστ της βραδιάς θα είναι οι Ιβόνα Γκλίνκα, Αγάπη Παπαμήτσου, Αναστασία Βελισσαρίου και Αναστάσιος Πάππας. Η διδασκαλία της Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου είναι της Λίνας Γερονίκου, και του Συνόλου Κρουστών «Kρούσις» του Μαξίμ Μανκόβσκι.

    

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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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