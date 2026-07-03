ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Πορεία 5.36»

Η καλλιτεχνική ομάδα FireArt, με την υποστήριξη της ΕΦΑΠΟΘ και του ΥΠΠΟ, παρουσιάζει την εικαστική δράση «Πορεία 5.36», αφιερωμένη στα ιστορικά γεγονότα των εργατικών απεργιών του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τη διατήρηση και την ενεργοποίηση της ιστορικής μνήμης μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στον αρχαιολογικό χώρο του Γαλεριανού Συγκροτήματος (στην πλατεία Ναυαρίνου) στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Ιουλίου, από τις 9 π.μ. έως τις 8 μ.μ.

Η «Πορεία 5.36» περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, σχεδίου, εγκαταστάσεις (installations) και performance, συνθέτοντας ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό περιβάλλον που επιχειρεί να φωτίσει τα γεγονότα του Μάη του 1936 και τη σημασία τους για τη συλλογική συνείδηση του σήμερα.

Για την υλοποίηση της δράσης προηγήθηκε εκτεταμένη ιστορική έρευνα, συγκέντρωση αρχειακού υλικού και επιτόπια μελέτη των τόπων όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν λογοτεχνικά κείμενα που σχετίζονται με τις εργατικές κινητοποιήσεις, ενώ δημιουργήθηκαν και νέα έργα γραφής μέσα από εργαστήριο δημιουργικής γραφής που οργάνωσε η ομάδα για τα μέλη της.

Στις 8 και 9 Ιουλίου, στις 8.15 μ.μ., θα παρουσιαστεί η in-situ performance «Ακούω τους δρόμους να μιλούν», μια βιωματική περιήγηση στον χώρο της έκθεσης. Η performance βασίζεται σε πέντε γυναικείες φωνές και σε στίχους από τον «Επιτάφιο» του Γιάννη Ρίτσου, οι οποίοι συνυφαίνονται δημιουργώντας ένα πολυφωνικό αφήγημα γύρω από τις δραματικές στιγμές των απεργιών.

Τέσσερις γυναίκες κινούνται ανάμεσα στα έργα και στους επισκέπτες: Μια τυφλή μάνα που αναζητά το παιδί της, μια καπνεργάτρια που βρέθηκε τυχαία στα γεγονότα, μια εργάτρια που συμμετέχει στην απεργία μαζί με τον σύζυγό της και μια νέα γυναίκα που ψάχνει τον αγαπημένο της. Οι ιστορίες τους διασταυρώνονται και ενώνονται σε μια κοινή ανθρώπινη εμπειρία αγωνίας, απώλειας και αντίστασης.

Η διαδρομή τους καταλήγει σε μια εικαστική εγκατάσταση αποτελούμενη από μια στοίβα πεταμένων ρούχων, σύμβολο των νεκρών των εργατικών αγώνων. Εκεί εμφανίζεται μια πέμπτη μορφή, μια χορεύτρια που λειτουργεί ως συλλογική ψυχή και ως ενσάρκωση της δύναμης που γεννιέται μέσα από τον φόβο, τον πόνο και την ανάγκη για ζωή. Παράλληλα, ο ποιητής απαγγέλλει στίχους από τον «Επιτάφιο», μετατρέποντας τον χώρο σε τόπο μνήμης και αναστοχασμού.

Στην εικαστική δράση συμμετέχουν: Θανάσης Βιζυηνός, χαράκτης, Κατερίνα Βλαντώνη, ζωγράφος, Αναστασία Καλτσή, γλύπτρια, Γιώργος Κιτσούκης, ζωγράφος, Ελένη Κλώνα, ζωγράφος, Χρύσα Κοφίνα, ζωγράφος, Κατερίνα Μπόλματη, σεναριογράφος - εκπαιδεύτρια θεατρικής γραφής, Ευπραξία Μπαντάζου, χαράκτρια, Αγγελική Παυλή, χαράκτρια, Γιάννης Πρώιος, ζωγράφος, Αγνή Στεφάνου, ποιήτρια, Χαράλαμπος Τουμπέκης, ζωγράφος, Στέλλα Τσομπάνη, φιλόλογος, Ελευθερία Χαλικιά, χορογράφος - χορεύτρια, Αντώνης Χρυσός, χαράκτης.