Παρασκευή 3 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Για δύο ακόμα παραστάσεις αύριο «Τα Ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν»

Nikos Nikolopoulos

«Τα Ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν», με τον ηθοποιό Ανδρέα Κωνσταντίνου και την πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου, μετά το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει δείξει το κοινό θα παρουσιαστούν για δύο ακόμα παραστάσεις στο Ωδείο Αθηνών (είσοδος από την οδό Ρηγίλλης), αύριο Σάββατο, στις 18.00 και στις 20.30.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση που έχει συναρπάσει το κοινό. Η εναλλαγή του λόγου και της μουσικής φωτίζει τη δημιουργία, την τρικυμιώδη ζωή και το έργο του μεγάλου συνθέτη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα - ορόσημα του Σοπέν και του Ρομαντισμού.

    

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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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