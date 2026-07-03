Για δύο ακόμα παραστάσεις αύριο «Τα Ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν»

Nikos Nikolopoulos

με τον ηθοποιόκαι την πιανίσταμετά το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει δείξει το κοινό θα παρουσιαστούν για δύο ακόμα παραστάσεις στο Ωδείο Αθηνών (είσοδος από την οδό Ρηγίλλης),στις 18.00 και στις 20.30.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση που έχει συναρπάσει το κοινό. Η εναλλαγή του λόγου και της μουσικής φωτίζει τη δημιουργία, την τρικυμιώδη ζωή και το έργο του μεγάλου συνθέτη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα - ορόσημα του Σοπέν και του Ρομαντισμού.