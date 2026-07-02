Πέμπτη 2 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΟΥ
Επικράτηση της Φουχιμόρι με οριακή διαφορά

Εχοντας λάβει το 50,13% των ψήφων η 51χρονη υποψήφια της συντηρητικής Fuerza Popular («Λαϊκή Ισχύς»), Κέικο Φουχιμόρι, ανακηρύχτηκε επίσημα νέα Πρόεδρος του Περού, τρεις βδομάδες μετά τη διεξαγωγή του β' γύρου των εκλογών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η Εθνική Υπηρεσία Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΝΡΕ), ο σοσιαλδημοκράτης αντίπαλός της Ρομπέρτο Σάντσες έλαβε 49,86%, με ένα έλλειμμα λιγότερων από 50.000 ψήφων, σε σύνολο που ξεπερνούσε τα 18 εκατομμύρια (με τη συμμετοχή στο 72%).

Το Σαββατοκύριακο υποστηρικτές του Σάντσες διαδήλωσαν ενάντια στη «σοβαρή επίθεση στην εκλογική διαδικασία», με τον ίδιο να δηλώνει ότι «θα προσφύγουμε σε διεθνείς θεσμούς προκειμένου να αναγνωριστεί η βούληση του λαού». Επιπλέον, πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα είχε ζητήσει ακύρωση των ψήφων από το εξωτερικό, καταγγέλλοντας σοβαρές παρατυπίες στα εκλογικά κέντρα που στήθηκαν σε προξενεία κ.τ.λ.

Σε δηλώσεις της η Φουχιμόρι είπε ότι «κάθε μέρα πλησιάζουμε περισσότερο στον δρόμο της τάξης και της ελπίδας για όλους τους Περουβιανούς», υποστηρίζοντας ότι «η πόρτα του διαλόγου είναι ανοικτή».

Από τη μεριά των ΗΠΑ, ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι «η κυβέρνηση (σ.σ. του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ αδημονεί να βαθύνει τη συνεργασία της με την κυβέρνηση Φουχιμόρι προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια και να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία όσον αφορά τις επενδύσεις και το εμπόριο στην περιοχή μας».

    

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