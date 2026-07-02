Πέμπτη 2 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ
Δισεκατομμυριούχος Πρόεδρος και από κρυπτονομίσματα

Ιδιαίτερα προσοδοφόρα αποδεικνύεται η δεύτερη προεδρική θητεία για τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η φετινή φορολογική δήλωση (927 σελίδων) που υπέβαλε για τα εισοδήματα του 2025 καταγράφει διπλασιασμό εσόδων σε σχέση με το 2024. Δήλωσε δηλαδή έσοδα ύψους άνω των 1,42 δισ. δολαρίων σε σχέση με τα έσοδα περίπου 600 εκατ. δολαρίων που δήλωσε το 2024.

Μία από τις μεγαλύτερες πηγές πλούτου για τον δισεκατομμυριούχο Πρόεδρο αποδεικνύεται η εταιρεία κρυπτονομισμάτων «World Liberty Financial» που ίδρυσαν οι γιοι του Ντόναλντ Τραμπ με τα παιδιά του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, καθώς του απέφερε έσοδα μισού δισ. δολαρίων. Σημαντικά έσοδα είχε από ακίνητα και επιχειρήσεις.

Ο Τραμπ πάντως, βλέποντας και την πτώση της δημοτικότητάς του, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, ανακοίνωσε έκτακτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες βουλευτικές (και άλλες) εκλογές του Νοέμβρη, στις 9 και 10 Σεπτέμβρη στο Ντάλας.

    

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