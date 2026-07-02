ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Καταυλισμό εκτοπισμένων βομβάρδισε το Ισραήλ

Ισραηλινά αεροπλάνα βομβάρδισαν αργά το βράδυ της Δευτέρας τον παράκτιο οικισμό πολλών χιλιάδων εκτοπισμών Παλαιστινίων, αλ Μαουάσι στη νότια Λωρίδα της Γάζας, βάζοντας φωτιά σε πάνω από 200 σκηνές, με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη όλα τα υπάρχοντα των αμάχων και να μείνουν άστεγοι για πολλοστή φορά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων σε δημοσιογράφους της αραβικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας «The New Arab», οι ισραηλινές κατοχικές αρχές ειδοποίησαν τους αμάχους του καταυλισμού μόλις 10 λεπτά πριν βομβαρδίζουν. Την Τρίτη εκατοντάδες οικογένειες προσπάθησαν να πλησιάσουν τον βομβαρδισμένο χώρο, αναζητώντας όσα από τα λιγοστά τους υπάρχοντα γλίτωσαν από τη λαίλαπα της φωτιάς.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ο στρατός του Ισραήλ έχει σκοτώσει στη Γάζα πάνω από 73.066 ανθρώπους και έχει τραυματίσει 173.514, δίχως σε αυτούς τους αριθμούς να συμπεριλαμβάνονται δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι που θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τόνους ερειπίων στη διάρκεια του τριετούς πολέμου.

Η επιτροπή του «Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα»

Μέλη της «Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας» (NCAG) του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Προέδρου Ντ. Τραμπ ανακοίνωσαν χτες βράδυ πως είχαν σειρά «πολύ παραγωγικών» συναντήσεων στην Κύπρο, για να προετοιμάσουν την επόμενη φάση προσπαθειών «ανακούφισης των Παλαιστινίων» στη Λωρίδα της Γάζας.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν μεταξύ άλλων και στελέχη του επικεφαλής της Επιτροπής, Νικολάι Μλαντένοφ, και του «Ινστιτούτου Για τη Διεθνή Αλλαγή» του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ.