ΑΓΓΛΙΑ - ΛΔ ΚΟΝΓΚΟ 2-1

Είχε άγχος αλλά και ... Κέιν

Associated Press

Με τον Χάρι Κέιν να δίνει τη λύση και να αποτρέπει τα χειρότερα, η Αγγλία έστω και αρκετά δύσκολα και κάνοντας ανατροπή κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της αξιόμαχης ΛΔ Κονγκό, να επικρατήσει με 2-1 (Κέιν 75', 86' - Τσιπένγκα 7') και να πάρει το εισιτήριο για τους «16» του Μουντιάλ. Εκεί θα αντιμετωπίσει το Μεξικό, με έπαθλο μια θέση στην οκτάδα. Από την πλευρά της η ΛΔ Κονγκό αποχαιρετά τη διοργάνωση με ψηλά το κεφάλι, καθώς όχι μόνο βρέθηκε στα νοκ άουτ αλλά και άγγιξε μια ιστορική έκπληξη.

Τα «τρία λιοντάρια» αγχώθηκαν αρκετά μέχρι να φτάσουν στην επιτυχία απέναντι στους αξιόμαχους αντιπάλους τους, οι οποίοι προηγήθηκαν νωρίς (με τον Τσιπένγκα στο 7') και παρά την πίεση των Αγγλων στη συνέχεια διατηρούσαν το προβάδισμα, με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά τους, Εμπασί, που πραγματοποίησε καίριες επεμβάσεις. Μάλιστα η ΛΔ Κονγκό απείλησε και με δεύτερο γκολ πριν την ανάπαυλα, έχοντας δοκάρι.

Στο β' μέρος η Αγγλία πήρε ξεκάθαρα τα ηνία στον αγώνα και βοηθούμενη και από τις αλλαγές του τεχνικού της, Τόμας Τούχελ, πίεσε, χωρίς όμως να δημιουργεί αξιόλογες φάσεις. Τη λύση για τη «Γηραιά Αλβιώνα», αποτρέποντας μια ιστορική έκπληξη, έδωσε ο Κέιν με δύο γκολ, στο 75' και στο 86', ανατρέποντας την κατάσταση και σφραγίζοντας την πολύτιμη νίκη για την ομάδα του.

Αγγλία: Πίκφορντ, Κόνσα, Ο' Ράιλι, Γκέχι, Σπενς (71' Εζε), Ράις, Αντερσον, Μπέλιγχαμ, Κέιν, Ράσφορντ (61' Γκόρντον), Μαντουέκε (61' Σακά).

ΛΔ Κονγκό: Εμπασί, Γουάν Μπισάκα, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού, Μουκάου (76' Μπονγκοντά), Εμπουκού (64' Ελία), Μουτουσάμι, Σαντίκι, Τσιπένγκα (76' Καγιέμπε), Βισά.