ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών, μεγαλώνει και ο κίνδυνος ασθενειών

Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση για χιλιάδες λαϊκές οικογένειες στη Βενεζουέλα, στις περιοχές που χτυπήθηκαν από τις δύο ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις 7,5 και 7,2 Ρίχτερ στις 24 Ιούνη, με τον απολογισμό μέχρι χθες το βράδυ να είναικαιενώ υπάρχουν σημεία στη βόρεια πολιτεία της Γκουάιρα όπου θεωρείται ότι χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, αφού 6 μέρες μετά την καταστροφή δεν έχουν φτάσει ακόμα σωστικά συνεργεία. Ο φόβος για χιλιάδες επιπλέον νεκρούς είναι μεγάλος, όπως και ο κίνδυνος για εξάπλωση ασθενειών. Τεράστιες είναι οι ζημιές στις υποδομές και σε κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεις, όπως νοσοκομεία που έχουν καταρρεύσει την ίδια ώρα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σε τροφή, νερό και στέγαση για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που ξεσπιτώθηκαν. Το λιμάνι της Γκουάιρα έχει μετατραπεί σε πρόχειρο νεκροτομείο, όπου γίνεται η σκληρή διαδικασία της αναγνώρισης από συγγενείς, αν υπάρχουν. Τα φέρετρα είναι εκτεθειμένα για ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο, αφού δεν υπάρχει υποδομή για αποθήκευσή τους σε κατάλληλες συνθήκες ψύξης μέχρι τη διαδικασία της τελετής ταφής ή καύσης. Ολη αυτή η κατάσταση έχει φουντώσει την οργή και την αγανάκτηση των λαϊκών στρωμάτων.

Στη Βενεζουέλα, χώρα με τεράστιο φυσικό πλούτο (πρώτη στον κόσμο σε αποθέματα πετρελαίου), η ανεπάρκεια του αστικού κράτους μετά από πολύχρονη σοσιαλδημοκρατική διαχείριση, καθώς και τις εξωτερικές κυρώσεις από τις ΗΠΑ και άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, έχει έρθει εκκωφαντικά στο προσκήνιο. Και επιδρά σωρρευτικά, επιδεινώνοντας την κατάσταση εκατομμυρίων εργαζομένων, που και πριν από τους σεισμούς επιβίωναν με τεράστιες δυσκολίες, με τους μισθούς να εξανεμίζονται από τον τριψήφιο πληθωρισμό (πολύ πάνω από το 100% σε ετήσια βάση) και τις κοινωνικές παροχές να έχουν ελαχιστοποιηθεί με τα νεοφιλελεύθερα μέτρα και τις ιδιωτικοποιήσεις που προωθούνται από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση ήδη πάνω από μια δεκαετία.

Η κυβέρνηση της μεταβατικής Προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες διευρύνει τη συνεργασία της με την κυβέρνηση Τραμπ (μετά την επέμβαση των ΗΠΑ τον Γενάρη και την απαγωγή του Προέδρου Ν. Μαδούρο), η οποία με αφορμή την καταστροφή έχει στείλει νέα στρατεύματα στη χώρα και «βοήθεια», ενώ έχει αναστείλει τις κυρώσεις έως τον Οκτώβρη. Σε μια παράλληλη εξέλιξη η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, επιχειρώντας να εμφανίσει δράση ενάντια στη διαφθορά και στην κακοδιαχείριση, μέσω του υπουργού Εσωτερικών Ντ. Καμπέγιο ανακοίνωσε τη σύλληψη 4 στελεχών της Υπηρεσίας Ερευνών που καταγγέλθηκε από κατοίκους στην Γκουάιρα ότι έκλεβαν χρήματα ή άλλα είδη από κατεστραμμένα κτίρια, ενώ συνεχίζονταν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

ΚΚ Βενεζουέλας: Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη για τη ζωή και την αξιοπρέπεια των εργατικών οικογενειών

Σε αυτές τις συνθήκες το ΚΚ Βενεζουέλας, που υφίσταται ποικίλες διώξεις από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, κάλεσε από την πρώτη στιγμή σε συσπείρωση του λαού για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της καταστροφής. Σε ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα σημειώνεται:

«Εκ μέρους των μελών μας, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όσους σήμερα αντιμετωπίζουν την απώλεια αγαπημένων προσώπων, την καταστροφή των σπιτιών τους και την αβεβαιότητα για το μέλλον τους. Συμμεριζόμαστε το εθνικό πένθος και επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να σταθούμε στο πλευρό του λαού σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

Εκτιμούμε επίσης τις πολυάριθμες εκφράσεις αλληλεγγύης που λάβαμε από Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα σε διάφορες χώρες, καθώς και από λαϊκές οργανώσεις και επαναστατικά κινήματα σε όλο τον κόσμο, τα οποία εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον λαό της Βενεζουέλας απέναντι σε αυτήν την τραγωδία.

Αυτή η καταστροφή συμβαίνει σε ένα ιδιαίτερα περίπλοκο πλαίσιο για τη Βενεζουέλα, που χαρακτηρίζεται από μια βαθιά οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση, που έχει επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης του εργαζόμενου λαού εδώ και χρόνια. Εκατομμύρια οικογένειες αντιμετώπιζαν ήδη ακραίες δυσκολίες πριν από αυτήν την καταστροφή, η οποία πολλαπλασιάζει τον ανθρώπινο και κοινωνικό αντίκτυπο της σημερινής έκτακτης ανάγκης.

Οι τεράστιοι περιορισμοί του δημόσιου συστήματος Υγείας, που μαστίζεται από την έλλειψη προμηθειών, την επιδείνωση των νοσοκομειακών υποδομών, τη μαζική μετανάστευση επαγγελματιών και την έλλειψη βασικών πόρων, εμποδίζουν την ικανότητά του να ανταποκριθεί σε μια έκτακτη ανάγκη αυτού του μεγέθους. Ομοίως, η αποδυνάμωση των δημόσιων θεσμών μειώνει την πιθανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης των άμεσων αναγκών και της διαδικασίας ανάκαμψης που θα απαιτήσουν οι πληγείσες κοινότητες.

Επιπλέον, προειδοποιούμε για τις προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών να χρησιμοποιήσουν την τραγωδία της χώρας μας για να κλιμακώσουν την κυριαρχία τους με στρατιωτική παρουσία σε έδαφος της Βενεζουέλας, με το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας».

Προσθέτει ως προς την οργάνωση της αλληλεγγύης ότι το ΚΚ Βενεζουέλας συγκεντρώνει στα γραφεία του στο Καράκας βοήθεια που θα δοθεί στους πληγέντες. Επίσης προωθεί μια διεθνή εκστρατεία αλληλεγγύης προς τις εργατικές οικογένειες της Βενεζουέλας, σε συντονισμό με Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα από διάφορες χώρες, με σκοπό όπως σημειώνει «την ενίσχυση της διεθνιστικής αλληλεγγύης, που ιστορικά έχει ενώσει τους λαούς στις πιο δύσκολες στιγμές».