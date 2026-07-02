ΗΠΑ

Σχεδιάζουν νέες επιθέσεις παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν ακατάπαυστα τους πολεμικούς σχεδιασμούς για τα επόμενα στάδια της σύγκρουσης με το Ιράν με την «πρώτη ευκαιρία», παράλληλα με τη διαφαινόμενη συνέχιση των σκληρών διαπραγματεύσεων στην Ντόχα του Κατάρ.

Η παράλληλη επεξεργασία νέων αμερικανικών επιθέσεων «πλήρους κλίμακας» κατά του Ιράν πλάι στον νέο διπλωματικό μαραθώνιο σύνθετων και πιο δύσκολων διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών, που αφορούν μεταξύ άλλων το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, καταγράφηκε σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Wall Street Journal», αποδεικνύοντας ότι η «καύσιμη ύλη» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει άφθονη, καθώς οι Αμερικανοί δεν παραιτούνται από την απαίτησή τους να αποκτήσουν τον έλεγχο των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, τις τελευταίες μέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ συζήτησε με τον υπουργό Πολέμου Π. Χέγκσεθ και τον επιτελάρχη στρατηγό Νταν Κέιν νέο γύρο στρατιωτικών επιχειρήσεων πλήρους κλίμακας κατά του Ιράν, με στόχο «να τελειώσει η δουλειά». «Οι πρόσφατες συζητήσεις υποδηλώνουν ότι (σ.σ. ο Τραμπ) αναζητεί τρόπους για να βγει από το αδιέξοδο με την Τεχεράνη, χωρίς να έχει αποκλείσει ακόμα το ενδεχόμενο επιστροφής στις εχθροπραξίες», σχολιάζει η WSJ, επισημαίνοντας ότι μια ενδεχόμενη αναζωπύρωση της σύγκρουσης θα αποτελούσε σιωπηρή παραδοχή της αποτυχίας του πολυσυζητημένου μνημονίου με το Ιράν. Από την άλλη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Τραμπ «ανησυχεί» ότι με επιστροφή στον πόλεμο θα μπορούσαν να ναυαγήσουν οι διπλωματικές προσπάθειες και να εξανεμιστούν οι πιθανότητες για μακροπρόθεσμη λύση στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Σε μια προσπάθεια να θολώσει τα νερά, χτες το απόγευμα ο Τραμπ εμφανίστηκε «αισιόδοξος» και ικανοποιημένος απέναντι στο Ιράν. «Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά», είπε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Είχαν πολύ καλές συναντήσεις και θα δούμε... Τα πάμε πολύ καλά».

Στο φόντο διαφαινόμενης επανέναρξης των έμμεσων διαπραγματεύσεων στην Ντόχα του Κατάρ (την οποία μέχρι χτες το απόγευμα το Ιράν επέμενε να διαψεύδει, παρά τις πληροφορίες διεθνών ΜΜΕ, όπως το «Reuters» και το «Al Arabiya»), ο Ιρανός επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση τόνισε ότι οι τρέχουσες συναντήσεις αποσκοπούν στην εκπλήρωση του μνημονίου. Υποστήριξε ακόμα πως οι συνομιλίες δεν θα προχωρήσουν παραπέρα αν δεν τηρηθούν οι όροι του μνημονίου με τις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για την κυριαρχία του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητα στρατηγικό «εργαλείο» και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να κάνει συμβιβασμούς. Επανέλαβε δε πως η δωρεάν διέλευση πλοίων από τα στρατηγικά Στενά αφορά το διάστημα των 60 ημερών, και πως μετά θα γίνουν χρεώσεις για υπηρεσίες που προσφέρονται.

Πιθανή μείωση των στρατευμάτων τους στη Σαουδική Αραβία μελετούν οι ΗΠΑ

Πληροφορίες της ισραηλινής εφημερίδας «Times of Israel» ανέφεραν χτες πως οι ΗΠΑ μελετούν σοβαρά το ενδεχόμενο απόσυρσης στρατευμάτων από τη Σαουδική Αραβία, μετά την άρνηση της μοναρχίας στο Ριάντ να επιτρέψει την ανεμπόδιστη χρήση των αμερικανικών βάσεων στο πλαίσιο της αποτυχημένης αμερικανικής επιχείρησης «Ελευθερία» για την ανάληψη του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ. Οι πληροφορίες επιβεβαιώνουν πρόσφατο ρεπορτάζ της WSJ ότι η άρνηση της Σαουδικής Αραβίας στο θέμα αυτό προκάλεσε την ακύρωση της επιχείρησης σε λιγότερο από ένα 24ωρο.

Αργότερα η Σαουδική Αραβία επέτρεψε τη χρήση των βάσεων συγκεκαλυμμένα, αλλά «η ζημιά είχε ήδη γίνει», γι' αυτό και τώρα οι ΗΠΑ μελετούν της μείωση της στρατιωτικής τους παρουσίας.

Ενδεικτική ήταν η επιλογή του ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο να μην επισκεφτεί το Ριάντ την περασμένη βδομάδα, κατά τη μίνι περιοδεία του σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν.

Παζάρι Τουρκίας - Ιράκ για τον αγωγό Κιρκούκ - Τζεϊχάν

Στο «κάδρο» των εξελίξεων αυτών, χτες ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Α. Μπαϊρακτάρ συνάντησε Ιρακινούς ανώτερους αξιωματούχους των υπουργείων Πετρελαίου και Εξωτερικών, στο πλαίσιο προσπάθειας ανανέωσης της συμφωνίας για τον αγωγό Κιρκούκ - Τσεϊχάν, που εκπνέει στις 27 Ιούλη. Σε ανάρτησή του στο «X» ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε ότι η Τουρκία επιδιώκει να συνεργαστεί στενά με τη νέα ιρακινή κυβέρνηση του Αλί Αλ Ζαΐντι για την αποτελεσματικότερη χρήση των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών, και ότι επιδιώκει να υποστηρίξει τις υπάρχουσες υποδομές με νέες συνδέσεις.