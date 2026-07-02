ΛΙΒΑΝΟΣ

Επιμένει στις απειλές ο Νετανιάχου

Ενθαρρυμένος από τη συνεχιζόμενη ανοχή που επιδεικνύουν σύμμαχοι του Ισραήλ σε ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ και ορισμένες χώρες του Κόλπου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές κατά γειτονικών χωρών, επιμένοντας πως τα στρατεύματα κατοχής σε κατεχόμενη Παλαιστίνη, Λίβανο και Συρία θα παραμείνουν «μέχρι την τελική νίκη».

Μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 14, ο Νετανιάχου υποστήριξε πως ο πόλεμος κατά του Ιράν και των αντιπροσώπων του «δεν τελειώνει» και πως το Ισραήλ «είναι ισχυρότερο από ποτέ». Ισχυρίστηκε επίσης πως «έγιναν συνεννοήσεις με τον Λίβανο που κανείς δεν είχε προβλέψει» και εκτίμησε πως «το Ιράν απέτυχε στην προσπάθειά του να διώξει τα ισραηλινά στρατεύματα από τον Νότιο Λίβανο».

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα» επανέλαβε και σε αυτή τη συνέντευξη ο Νετανιάχου, αποσιωπώντας για πολλοστή φορά το επικίνδυνο ισραηλινό πυρηνικό οπλοστάσιο που διατηρεί το κράτος - δολοφόνος εδώ και δεκαετίες.

Απάντηση στις νέες απειλές του Νετανιάχου έδωσε από την Τεχεράνη ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που σχολίασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» πως ο Πρόεδρος Τραμπ «έχει δεσμεύσει τις ΗΠΑ να φιμώσουν τα "κατοικίδιά τους" στο Τελ Αβίβ» και πως «αν αγνοήσουν τον αφέντη τους, το Ιράν θα τους δώσει ένα μάθημα».

Συνεχίζουν τις καταστροφές σπιτιών στον Ν. Λίβανο

Το ίδιο 24ωρο, ισραηλινά άρματα μάχης άνοιξαν πυρ σε ΙΧ αυτοκίνητο στην περιοχή Ιμπλ αλ Σάκι και μπουλντόζες του ισραηλινού στρατού ισοπέδωσαν δρόμους και ξερίζωσαν δέντρα στο Αϊτα αλ Σαάμπ του Νοτίου Λιβάνου. Πριν το χάραμα της Τετάρτης συνέχισαν να κατεδαφίζουν με εκρηκτικά σπίτια Λιβανέζων στις περιοχές Μπέιτ Γιαχούν, Χαντάθα, Τίρι και βομβάρδισαν τα περίχωρα με πυροβόλα δίχως να ανακοινωθούν θύματα.

Παράλληλα έστησαν «σημεία ελέγχου» κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ - Λιβάνου και σε περιοχή όχθης του ποταμού Λιτάνι, με τον λιβανέζικο στρατό να παρακολουθεί άπρακτος από απόσταση.

Στη Βηρυτό, ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν διέψευσε τις φήμες πως αποπέμφθη ο επιτελάρχης στρατηγός Ροδόλφο Χαϊκάλ (που εδώ και καιρό αντιτίθεται στα σχέδια αφοπλισμού της Χεζμπολάχ ανησυχώντας για το ενδεχόμενο πρόκλησης ενός νέου εμφύλιου πολέμου). «Ο ρόλος του παραμένει ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της εθνικής ασφάλειας και την επιβολή κρατικής κυριαρχίας» είπε ο Αούν αναφερόμενος στον στρατηγό Ρ. Χαϊκάλ.

Επικοινωνία Αούν - Μητσοτάκη

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου είχε χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στη Βηρυτό και τη «σημασία» εφαρμογής της συμφωνίας - πλαίσιο ΗΠΑ, Ισραήλ και Λιβάνου. Με αυτή την αφορμή, ο Μητσοτάκης επανέλαβε τη «δέσμευση της Ελλάδας» στη «στήριξη του Λιβάνου» και στην ενίσχυση του στρατού του.